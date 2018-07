Niespodziewany powrót z urlopu Małgorzaty Gersdorf. "Sytuacja zmienia się dynamicznie"

Małgorzata Gersdorf wróciła z urlopu 17 lipca i pojawiła się w pracy. • fot. Franciszek Mazur/Agencja Gazeta

ałgorzata Gersdorf przerwała urlop wypoczynkowy i wróciła do pracy. Taką informację podał Michał Laskowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Początkowo prezes miała wrócić do obowiązków na początku przyszłego tygodnia, ale sytuacja się zmieniła.Laskowski napisał, że 17 lipca Małgorzata Gersdorf wróciła do pracy. Stało się tak z powodu " dynamicznie zmieniającej się sytuacji w rządzie " – dowiedziało się RMF FM. Powodem mają być nowe ustawy szykowane przez parlament i zmieniające się przepisy dotyczące wyboru nowej prezes.Początkowo Małgorzata Gersdorf miała wrócić do pracy na 23 lipca, ale już we wtorek była w swoim biurze w budynku przy ul. Krasińskich. Jak usłyszał reporter RMF, prezes miała już odpowiednio wypocząć i uznać, że czas powrócić do swoich obowiązków. Powrót prof. nie oznacza jednak, że będzie orzekać w sprawach. Ma zamiar skupić się na kwestiach organizacyjnych.Małgorzata Gersdorf stoi na stanowisku, że jej kadencję określa konstytucja. Prezes otrzymała wsparcie od prezesa Sądu Najwyższego w Holandii i prezesa stowarzyszebia rad sądownictwa z całej Europy. Podczas urlopu zastępuje ją Józef Iwulski, który został negatywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa.źródło: Sąd Najwyższy