Biedroń opowiedział "Die Welt" o Polsce. Najostrzej zaatakował... Tuska i PO

Robert Biedroń zaatakował Platformę Obywatelską w wywiadzie dla "Die Welt". • fot. Łukasz Głowala/Agencja Gazeta

obert Biedroń udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi "Die Welt". I znowu wprawił w konsternację część wyborców. – Opozycja parlamentarna w Polsce, a przede wszystkim Platforma Obywatelska byłego premiera Donalda Tuska jest niewiarygodna – powiedział. Dostało się oczywiście też partii rządzącej.Robert Biedroń uważa, że PO "zdyskredytowała się" głosując przeciwko liberalizacji i tak surowych przepisów o aborcji. Siła PiS wynika zdaniem Biedronia właśnie ze słabości opozycji, która nie ma żadnego programu, który zdolna by była przedstawić. A taki program musiałby mieć liberalny charakter.Zdaniem Biedronia, Prawo i Sprawiedliwość symbolizuje odwrót od Europy. A większość Polaków chce żyć w liberalnym i tolerancyjnym społeczeństwie, które nie odwraca się plecami od europejskich wartości. Tak prezydent Słupska przekonuje w niemieckim piśmie.Pierwszy polityk, który ujawnił homoseksualną orientację w Polsce , uważa, że PiS nie będzie rządził drugą kadencję, a Jarosław Kaczyński nie jest wszechmocny. Biedroń tłumaczy Niemcom, że PiS korzysta globalnego trendu, w wielu krajach do władzy doszli populiści.W rozmowie z naTemat Borys Budka powiedział, że jego zdaniem Robert Biedroń nie do końca dobrze rozpoznaje, kto jest jego wrogiem , a kto przyjacielem. Wiceszef PO uważa, że Biedroń wybrał rolę solisty i przestrzega go, że wyborów samemu się nie wygra.źródło: " Die Welt