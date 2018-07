Popularny polski instagramer dobrowolnie usunął sobie jądra i penisa. Operację przeprowadzono w Meksyku

32-latek z Poznania przeszedł operację usunięcia jąder i penisa w Meksyku. • fot. Instagram/Adam Curlykale

Bartosz Świderski

dam Curlykale to popularny na Instagramie 32-latek z Poznania, który zaczął poważnie ingerować w swoje ciało w wieku 21 lat. W rezultacie pokrył je tatuażami w 85 proc., czym właściwie zmienił kolor skóry. Teraz zrobił coś, co może wydawać się jeszcze bardziej szokujące. Przeszedł operację usunięcia genitaliów, którą obszernie relacjonował na Instagramie. A śledzi go tam ponad 20 tys. osób.Curlykale przeszedł na własne życzenie w meksykańskiej Guadalajarze operację usunięcia jąder i penisa. Dlaczego to zrobił? Prawdopodobnie nie identyfikuje się z własną płcią. Wiadomo, że wcześniej usunął sutki.– Najlepsi ludzie, najlepszy szpital, najlepsza opieka medyczna. Wielki uśmiech dla nas – napisał pod jednym ze zdjęć, podsumowując operację w Meksyku. Jego partnerka przeszła wcześniej operację zmiany płci.Adam ma problemy z tolerancją w Polsce. – Ludzie plują na mnie, już nie mówiąc o tym, jakie wulgaryzmy padają pod moim adresem, że moje miejsce jest w ZOO, że do pieca krematoryjnego powinienem trafić – powiedział Curlycale w programie "Druga Twarz" Karoliny Gilon w TTV. Adam Curlykale i jego partnerka Miss xRoni stali się szerzej znani, odkąd bliżej przedstawili się telewidzom w "Dzień Dobry TVN". Jego partnerka znana także jako Veronica Carol Blades zmieniła płeć i dokonała licznych modyfikacji ciała. Chodzi np. o skaryfikację (wzory i desenie) na skórze w okolicach żeber, implanty w dłoniach czy wszczepienie czipa, dzięki któremu łączy się z internetem.