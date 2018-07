Świat krytykuje Trumpa za Helsinki, ale nie Macierewicz. Były szef MON nie mógł się go nachwalić

Antoni Macierewicz ma odmienne zdanie na temat polityki Donalda Trumpa. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Barwo towarzyszu naród rosyjski i Moskwa są z ciebie dumni — rafi (@morfi294) 18 lipca 2018

yły szef Ministerstwa Obrony Narodowej skomentował spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Helsinkach. Kiedy cały świat krytykuje prezydenta USA za jego uległość Rosji i słowa, które wypowiedział w stolicy Finlandii, Antoni Macierewicz chwali jego poczynania. Internauci szybko podsumowali komentarz byłego ministra PiS. Antoni Macierewicz przyzwyczaił już Polaków, że kiedy większość ma określone zdanie na jakiś temat, on często go nie podziela. Tak było z katastrofą pod Smoleńskiem i tak jest w przypadku spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem I chociaż właściwie cały świat polityki i media krytykują prezydenta USA za jego uległość wobec Moskwy do tego stopnia, że Trump wycofał się z niektórych swoich słów , to nie zraziło Macierewicza. Były minister obrony narodowej pochwalił na antenie Telewizji Republika prezydenta USA.Antoni Macierewicz stwierdził, że "prezydent Donald Trump dokonał wielkiego zadania – rekonstrukcji całego kształtu układu międzynarodowego, światowego".To nie uszło oczywiście uwadze internautów, którzy szybko wypunktowali odmienne zdanie Macierewicza. "Za szybko się dekonspirujecie tawariszcz Macierewicz", "Dla rosyjskiego agenta to rzeczywiście sukces. To potwierdza tylko tezy z książki Piątka", "Panie Macierewicz, trzeba uważać z tym szkodliwym napromieniowaniem falami elektromagnetycznymi, a w Ameryce to nawet Janniger z Misiewiczem mogą nie pomóc".Przypomnijmy, że wielokrotnie w mediach pojawiały się niewygodne dla Macierewicza informacje, które sugerowały jego związki z Rosją. Chociażby wyciągnięto jego znajomość z Daną Rohrabacherem , który w USA znany jest jako "senator Putina". Albo wywiad z legendarnym antykomunistycznym opozycjonistą Bogdanem Lisem , który stwierdził, że podczas pierwszego spotkania z Macierewiczem myślał, że ten jest agentem KGB.W końcu książka Tomasza Piątka "Macierewicz i jego tajemnice" , w której twierdzi, iż wiceprezes PiS i były minister obrony narodowej utrzymuje związki z osobami powiązanymi z rosyjskimi służbami specjalnymi. Według stworzonej przez Piątka mapy, polskiego polityka od samego Władimira Putina dzieli tylko kilka kontaktów.