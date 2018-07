Gorący dzień przed Sejmem. Obywatele RP zapowiadają szturm i protest, a Brudziński obecność policji

Joachim Brudziński "uspokoił" na Twitterze opozycjonistów, którzy będą w środę protestowali przed Sejmem. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

Nadmiernie pobudzonych zapowiedzią kolejnej awantury przez „demokratów”,którzy od trzech lat nie mogą pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków, uspokajam. @Policja_KSP jak zawsze zadba o porządek i bezpieczeństwo, wszystkich. Obywatela Kasprzaka też. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 17 lipca 2018

Panie Marszałku @MarekKuchcinski ! Wiemy,że przeniósł Pan prace nad ustawą o #SN na czwartek.Wiemy także,że odgradza się Pan mocniejszymi barierkami przed #Sejm-em,ale zapewniamy-w czwartek także będziemy.Będziecie przekładać prace nad ustawą w nieskończoność? #SejmJestNasz pic.twitter.com/rgoZc00jiO — KOD (@Kom_Obr_Dem) 17 lipca 2018

zy w środę zobaczymy dantejskie sceny przed gmachem Sejmu z udziałem policji i protestującej opozycji? Z pewnością może być gorąco, co wynika z zapowiedzi obu stron. Obywatele RP piszą o przechodzeniu przez barierki sejmowe, a Brudziński o policji, która będzie pilnowała porządku."Będziemy wchodzić i pokojowo demonstrować tam, gdzie władza tego zabrania - na ogrodzony przez Marka Kuchcińskiego teren Sejmu. Staną z nami parlamentarzyści opozycji. Wejdź z nami lub bądź blisko" – napisali na Twitterze Obywatele RP. Razem z KOD i innymi ugrupowaniami opozycyjnymi zamierzają w środę zamanifestować swój sprzeciw ostatnim decyzjom rządu PiS.Protestujący zażądają "natychmiastowej nowelizacji ustaw sądowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej". Działacze "będą tego dnia wchodzić na ogrodzony barierkami i objęty zakazem Kuchcińskiego, bezprawnie zamknięty teren wokół sejmowych budynków. Wesprą ich parlamentarzyści opozycji, ich immunitety będą chronić również obywateli, którym posłowie i senatorowie zapewnią asystę" – tak opozycja zapowiada na Facebooku, co będzie się działo przed Sejmem.Odpowiedział jej Joachim Brudziński . Zaznaczył w swoim poście na Twitterze, że o bezpieczeństwo protestujących zadba policja."Nadmiernie pobudzonych zapowiedzią kolejnej awantury przez demokratów, którzy od trzech lat nie mogą pogodzić się z demokratycznym wyborem Polaków, uspokajam. Policja jak zawsze zadba o porządek i bezpieczeństwo, wszystkich. Obywatela Kasprzaka też" – skomentował minister spraw wewnętrznych.Co prawda opozycja zaznaczyła, że protest będzie miał charakter pokojowy i nikt z protestujących nie użyje siły ani agresji. Ale pomysł z forsowaniem barierek przed Sejmem przy obecności policji zapowiada gorącą atmosferę.Tę starał się ostudzić marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który przeniósł prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym na czwartek. To jednak tylko podkręciło emocje w obozie opozycjonistów.