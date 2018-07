Żartowniś puścił porno na monitorze w centrum miasta. Z pomocą przyszła dopiero policja i... folia

Sielankowy nastrój sobotniego wieczoru w Hrubieszowie popsuł miejski informator z filmem pornograficznym. • Fot. UM w Hrubieszowie

o była istna gorączka sobotniej nocy – tak można nazwać nietypową interwencję policji w Hrubieszowie. Nieznani sprawcy puścili tam w sobotę wieczorem na ekranach w centrum miasta film pornograficzny. W przerwaniu transmisji pomogła dopiero policja. O zdarzeniu poinformował lokalny portal Lublin112.pl.Nie tego spodziewali się mieszkańcy Hrubieszowa, którzy w sobotni wieczór wyszli na spacer deptakiem po centrum. Ku ich zdziwieniu - zamiast informacji na temat miasta - na miejskim informatorze wyświetlony został film pornograficzny.Według Lublin112.pl kilka osób próbowało wyłączyć urządzenie. Bez skutku. Ktoś w końcu postanowił zadzwonić na policję. Ta przyjechała na miejsce po godzinie 22. Policjanci po szybkich oględzinach postanowili zakryć monitor... folią.Funkcjonariusze rozpoczęli także śledztwo, które ma ustalić kto odpowiedzialny jest za ten "gorszący czyn". W tym celu przydatne będą na pewno nagrania z miejskiego monitoringu. Sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.No, chyba że była to jakaś forma protestu wobec niedawnych zapowiedzi polityków PiS w sprawie ograniczenia dostępu do pornografii . Na razie nic nie ustalono, ale pierwsze czynności już się odbyły.Źródło: " Lublin112.pl