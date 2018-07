Posłowie opozycji chcą wprowadzić ludzi do Sejmu. Przepychanki ze Strażą Marszałkowską i policją

Posłowie opozycji próbują wprowadzić więcej osób do Sejmu. Przed wejściem na teren Sejmu trwają przepychanki. • Fot. Maciek Jaźwiecki/Agencja Gazeta

J

.@Arlukowicz To jest pełna symbolika. To, co się dzieje w kraju, zależy od takich ludzi jak ci za szybą. Oni mówią: "My jesteśmy tylko w pracy". Łamane jest prawo w biały dzień. Ktoś wydaje polecenia, a potem ludzie muszą łamać prawo w imieniu tych decyzji, które zapadały gdzieś. pic.twitter.com/V3qGrPCqMM — ObserwatorXY (@ObserwatorXY) 18 lipca 2018 Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej uderzył "szczekaczką" uczestnika POKOJOWEJ demonstracji. Co Panowie na to? @MarekKuchcinski @jbrudzinski #SejmJestNasz pic.twitter.com/MtYzRBT1jm — Obywatele RP (@ObywateleRP) 18 lipca 2018

Ludzie wypełniają wnioski o przepustki. Wszyscy stojący na ul. Wiejskiej.

Posłowie PO będą je zanosić do biura przepustek.#WolneSądy #SejmJestNasz pic.twitter.com/brYOCHGXIC — Tamara (@Tamara10612) 18 lipca 2018

ak zapowiedzieli tak zrobili. Obywatele RP od rana pikietują przed terenem Sejmu przeciwko zamykaniu Sejmu przed obywatelami. Do protestu dołączyli się posłowie i posłanki opozycji, którzy chcą wprowadzić protestujące osoby na teren parlamentu. Dochodzi do przepychanek z policją i Strażą Marszałkowską.Protest "na ziemi zakazanej" (czyli wygrodzonej przez służby ulicy Wiejskiej) rozpoczął się rano. Niedługo po tym, do protestujących dołączyli posłowie opozycji, którzy zgodnie z obowiązującym regulaminem Sejmu, chcieli wpuścić protestujących na teren parlamentu jako swoich gości.Jednak jak się okazało, Straż Marszałkowska dostała polecenie nie wpuszczania nikogo, co spowodowało zaostrzenie protestu. Nie pomogły interwencje Bartosza Arłukowicza z PO i Krzysztofa Mieszkowskiego z Nowoczesnej.Doszło do przepychanek ze strażnikami i policjantami, którzy pilnują barierek rozłożonych na Wiejskiej Protestujacy i posłowie jednak nie odpuścili. Zaczęto wypełniać wnioski o wydanie jednorazowych przepustek, które przez poselskie ręce trafiają do Biura Przepustek.Jak na razie wpuszczenie kogokolwiek zostało wstrzymane ze względu na "możliwość wystąpienia zagrożenia". Oczywiście, nie podano żadnej konkretnej informacji.Protest nadal trwa. Jak zapowiadają uczestnicy, podejmowane będą dalsze próby uzyskania przepustek i wejścia do budynku Sejmu.