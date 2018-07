Juncker wyjaśnia, co było powodem jego niedyspozycji na szczycie NATO. To skurcze w nogach

Jean-Claude Juncker wyjaśnił, co było powodem jego problemów z chodzeniem na szczycie NATO. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

statni szczyt NATO pozostanie w pamięci nie tylko z powodu ostrej postawy Donalda Trumpa, ale także "specyficznego" zachowania szefa Komisji Europejskiej, Jeana-Claude’a Junckera. Polityk miał wtedy ogromne problemy z utrzymaniem równowagi. Teraz postanowił się wytłumaczyć ze swojego zachowania.Agencja Reuters poinformowała, że jeden z dziennikarzy zapytał w środę Junckera, czy ten był pijany podczas szczytu NATO. W odpowiedzi przewodniczący KE poprosił o "szacunek". Polityk wyjaśnił, że od długiego czasu cierpi na rwę kulszową. Do tego schorzenia w ostatnim czasie doszły skurcze w nogach.To właśnie powyższe dolegliwości miały być powodem niestabilnego kroku i problemów z równowagą. We wcześniejszych dniach mówił z kolei o bólu pleców. Być może Juncker za kilka dni dołoży jeszcze inne schorzenie. Zaprzeczył też, jakoby jego zachowanie z poprzedniego tygodnia miało związek ze spożyciem alkoholu.Podczas szczytu NATO niekwestionowaną gwiazdą pierwszego dnia (środa 11 lipca) był prezydent USA Donald Trump. Jednak w czwartek media zaczęły się rozpisywać o zachowaniu Jeana-Claude'a Junckera , do jakiego doszło dzień wcześniej w trakcie obserwowania przez polityków i dyplomatów pokazu artystycznego.Juncker miał duże problemy z utrzymaniem równowagi na podeście. Inni politycy musieli go z tego powodu podtrzymywać. Widać to na filmie udostępnianym na Facebooku i Twitterze.Szefowi Komisji Europejskiej trzeba było też pomagać zejść ze schodów. Juncker wyraźnie zataczał się i cofał. Bez wsparcia kolegów jego sytuacja wyglądałaby krucho, bowiem najpewniej zaliczyłby spektakularny upadek.Media od wielu lat podejrzewają Junckera, że cierpi na chorobę alkoholową . Głośno komentowano m.in. jego zachowanie ze Szczytu Partnerstwa Wschodniego w maju 2015 roku w Rydze. Tam polityk powitał premiera Węgier Viktora Orbana słowami: "Cześć, dyktatorze!".źródło: reuters.com