Do buntownika blisko jest Michałowi Szpakowi . Wchodząc do programu "X Factor" zyskał przydomek "kolorowego ptaka". Patrząc na niego, można powątpiewać w jego talent, ale gdy otworzył usta, zamknął je niedowiarkom. Od lat funkcjonuje jako celebryta , a Polacy kupują go mimo że nie pasuje do ogólnie przyjętych norm - pod względem wyglądu czy zachowania. Nie narzeka na brak zainteresowania mediów, wręcz przeciwnie - chętnie z niego korzysta. Przysłowiowe 5 minut sławy trwa u niego od lat. Te wkrótce mogą rozpocząć się też za granicami Polski.