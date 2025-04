Aż dwa dni prezydent myślał, co ma zrobić z tą ustawą po orzeczeniu Trybunału. W końcu – a jakże – podpisał

W kwestii ustawy o zgromadzeniach publicznych Andrzej Duda po raz pierwszy w swojej kadencji spróbował wybić się na niepodległość. W końcu czegoś nie podpisał i skierował ten dokument do oceny Trybunału Konstytucyjnego. Ale ustawę ocenił już Trybunał w składzie, nazwijmy to, właściwym. No i cóż było innego zrobić – podpis musiał się pojawić.