Woda z ich logo cieszy się uznaniem i zaufaniem Polaków. Na ocenę jej jakości mają własny sprawdzony patent

Producent wody butelkowamej Żywiec Zdrój dba o najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości butelkowanej przez siebie wody. Tajemnica jej sukcesu tkwi w sprawdzonym patencie na ocenę produktów.

Miesięcznie firma wykonuje ok. 6500 analiz. Ocenie podlega ponad 60 różnych parametrów dotyczących jakości opakowań, surowców, procesu i samego produktu.

Infografika ilustrująca etapy kontroli ABC praktykowanej przez firmę Żywiec Zdrój

rodukt dobry, bo sprawdzony. A może należałoby powiedzieć, że dobry, bo regularnie sprawdzany? Nie tylko przez konsumenta, ale przede wszystkim producenta. W biznesie bowiem ważne jest ,by zadbać o oryginalność własnej marki i napędzający sprzedaż marketing, a także o zachowanie bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów, jakie trafiają do rąk konsumentów. Benedyktyńską cierpliwością w tej sprawie wykazuje się chociażby Żywiec Zdrój.Niekwestionowany od lat lider krajowego rynku i najbardziej rozpoznawalna marka wody butelkowanej ma więc dość wysoko zawieszoną poprzeczkę, wszak od liderów wymaga się zawsze najwięcej. Jak zatem najmocniejsza lokalna marka wśród napojów bezalkoholowych radzi sobie z taką odpowiedzialnością? Tajemnica jej sukcesu tkwi w sprawdzonym patencie na ocenę produktów.W kwestii bezpieczeństwa oraz jakości wód i napojów Żywiec Zdrój kieruje się głównie dwiema zasadami. Po pierwsze, żadnych kompromisów. Kontrola musi przebiegać na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. Dlatego też każdy pracownik musi być czujny w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i jakością trafiających na półki sklepowe towarów.Po drugie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów, skrupulatnie prowadzi się działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Można wdrożyć także inne, dobrowolne procedury, które zapewniają najwyższą drożność procesu weryfikacji jakości. W przypadku producenta wody butelkowanej z Żywiecczyzny są to ISO: 9001 (System Zarządzania Jakością), FSSC 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności) i PN-N-18001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy), wszystkie certyfikowane i poddawane corocznemu audytowi.– Bezpieczeństwo to najważniejsze zobowiązanie naszej firmy. Wypełniamy je wspólnie z każdym z naszych pracowników, na wszystkich etapach produkcji oraz dystrybucji – mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Żywiec Zdrój. – Gwarancja bezpieczeństwa obejmuje jednak nie tylko łańcuch produkcyjny oraz logistyczny, ale - w równie wysokim wymiarze - pracowników oraz mieszkańców miejscowości, w których mamy swoje fabryki. Dzięki tak holistycznemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa gwarantujemy wysoką jakość zarówno naszych produktów, jak również działań realizowanych w ramach zrównoważonego rozwoju naszego biznesu.Miesięcznie firma wykonuje ok. 6500 analiz. Ocenie podlega ponad 60 różnych parametrów dotyczących jakości opakowań, surowców, procesu i samego produktu. Kluczowe ogniwo stanowi analiza laboratoryjna. Każdy produkt jest stale monitorowany na wszystkich etapach butelkowania wody i napojów przez wewnętrzne laboratoria, w których przeprowadzane są badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne, oceniając smak, zapach, barwę i klarowność wody. Dodatkowo, w wybranych przypadkach, atest produktom wystawia jedno z 30 niezależnych laboratoriów zewnętrznych w Polsce i za granicą.Zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi zarządzania jakością dla grupy spółek DANONE, Żywiec Zdrój praktykuje tzw. kontrolę ABC. Metoda ta polega na regularnej ocenie produktów na każdym etapie (surowiec i opakowania, proces produkcji, magazyn, sklep), a następnie zgłaszaniu uwag i - w razie konieczności - podejmowaniu działań korygujących, aby na półkę sklepową nie trafił produkt odbiegający od najwyższych standardów.Ponieważ właściwe przechowywanie produktów spożywczych sprzyja zachowaniu ich jakości, producent wody butelkowanej zwraca szczególną uwagę na ich magazynowanie i ekspozycję. Wspólnie z Polską Federacją Producentów Żywności (PFPŻ) prowadzi pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego kampanię edukacyjną ''ABC dobrego magazynowania i ekspozycji napojów, soków i wód''. Jej adresatami są magazyny, sklepy i placówki handlowe w całej Polsce. Na potrzeby tej akcji opracowano dla sektora handlowego ''10 zasad dobrego magazynowania''.Obecność butelki w sklepie nie kończy jednak zainteresowania firmy jej dalszym losem. Za audyt ABC ''na półce'' odpowiadają dwa specjalne programy jakościowe: Consume Eye i Quality Commando. W ramach tego pierwszego specjaliści zewnętrznej firmy audytorskiej sprawdzają jakość produktów oraz warunki ich ekspozycji w sklepach w całej Polsce.W drugim uczestniczą zaś pracownicy ze wszystkich działów Żywiec Zdrój, którzy co miesiąc losowo odwiedzają sklepy, aby ''okiem konsumenta'' sprawdzić jakość, wygląd, warunki ekspozycji w sklepie oraz dostępność produktów marki. Wszelkie nieprawidłowości zgłaszane są zgodnie z programem – iCare (Dbam), który kulturę jakości wśród pracowników spółek DANONE buduje na bazie prostych zachowań: usłysz, zaobserwuj, poczuj i przekazuj.Wysiłek w zakresie kompleksowej kontroli produktów na rzecz konsumentów nie przechodzi niezauważony. W 2017 roku Żywiec Zdrój po raz kolejny otrzymał wyróżnienie w największym badaniu konsumenckim w Polsce – marce przyznano tytuły Superbrands Polska Marka 2018 oraz Superbrands 2018. W tym samym roku konsumenci po raz drugi przyznali firmie tytuł Marki Wysokiej Reputacji w ogólnopolskim badaniu Premium Brand. O praktykach i standardach firmy można przeczytać w raporcie zamieszczonym na oficjalnej stronie