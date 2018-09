Rusza proces Sebastiana K. Prokuratura zastanawiająco rezygnuje z części świadków

Prokuratura powołała 70 świadków w procesie przeciwko Sebastianowi K. Nie ma wśród nich strażaków i ratowników, którzy mogliby opowiedzieć o szczegółach wypadku limuzyny wiozącej premier Beatę Szydło. • Fot. screen ze strony YouTube.com/ Info Brzeszcze Portal Informacyjny

D

ziś rusza proces Sebastiana K. Prokuratura widzi w nim sprawcę głośnego wypadku limuzyny wiozącej premier Beatę Szydło, do którego doszło w Oświęcimiu. On sam twierdzi, że jest niewinny, a limuzyna jechała bez oznaczeń typowych dla pojazdów uprzywilejowanych.22-letni kierowca fiata może mówić o prawdziwym pechu. Sebastian K. miał nieszczęście uczestniczyć w wypadku, w którym rany odniosła premier Beata Szydo i jej ochroniarz. Limuzyna wioząca premier uderzyła w drzewo po tym, jak oficer BOR nieumiejętnie wyprzedzał skręcające w lewo seicento Sebastiana K. W tym miejscu relacje obu stron się rozchodzą. Ochrona premier twierdzi, że wszystkie samochody kolumny rządowej jechały na sygnale, więc każdy z samochodów należało traktować jako uprzywilejowany. Co innego mówią świadkowie. Według nich samochody nie jechały na sygnale, a limuzyna Szydło nawet nie miała świecącego się "koguta" na dachu.Prokuratura twierdzi, że Sebastian K. nie zachował należytej ostrożności przy manewrze skręcania w lewo. Sęk w tym, że kolumna rządowa przekroczyła podwójną ciągłą i wyprzedzała go już na skrzyżowaniu. Pierwszy zespół prokuratorów zrezygnował z przypisania winy za wypadek Sebastianowi K. Szybko powołano kolejny i sprawa ruszyła z miejsca.Zadziwiające jest to, że do dziś nie sposób poznać kluczowych szczegółów zdarzenia. Nie wiadomo, z jaką prędkością jechała limuzyna Szydło. Komputer nie zarejestrował informacji, czy był włączona sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Nie udało się odszyfrować danych zapisanych w "czarnej skrzynce", typowym urządzeniu montowanym w autach dla VIP-ów.Prokuratura przesłuchała przeszło setkę świadków, którzy widzieli przejazd kolumny rządowej, byli świadkami wypadku lub jego uczestnikami, lub też przyjechali na miejsce zdarzenia wkrótce po tym, jak samochód wiozący premier uderzył w drzewo.Co ciekawe, na potrzeby procesu powołała około 70 osób, ale nie ma wśród nich strażaków i ratowników, którzy mogliby powiedzieć coś na temat obrażeń premier czy uszkodzenia samochodu. A te zeznania mogą być kluczowe przy ustalaniu, z jaką na prawdę prędkością jechał samochód Beaty Szydło i obalić wersję oskarżyciela.Wyznaczono już datę przesłuchania Beaty Szydło. Była premier ma się stawić w sądzie 16 października.Ten proces z pewnością przyciągnie uwagę opinii publicznej. Pokazuje, jak ważne są niezależne sądy i niezawiśli sędziowie, którzy na równi traktują przedstawicieli władzy i zwykłego przysłowiowego Kowalskiego. W przypadku Sebastiana K. władza już wydała wyrok . Pytanie, jakie będzie orzeczenie sądu.