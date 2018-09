Duda opowiada o budowie "Fort Trump". Mina amerykańskiego prezydenta jest bezcenna

Donald Trump był ewidentnie zadowolony z wymyślonej przez Dudę nazwy fortu. • Fot. Twitter / @DailyCaller / MSNBC

redakcja naTemat

T

.@realDonaldTrump's facial expression when hearing Poland might name a military base "Fort Trump" is priceless. pic.twitter.com/wohVn1bLfi — The Daily Caller (@DailyCaller) 18 września 2018

....FORT TRUMP....By the expression on his face...Yup...It’s gonna happen https://t.co/MHxfeBpd6W — Mardi Parker (@AimlessinNewEng) 18 września 2018

o chyba moment, który Amerykanie najbardziej zapamiętają z wizyty Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Podczas wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda zachęcił swojego amerykańskiego odpowiednika do budowy bazy w Polsce o nazwie "Fort Trump". Na razie zgody jednak nie ma, za to jest mina prezydenta USA. Nagranie robi furorę w sieci.W momencie, kiedy Duda mówi o budowie "Fort Trump", amerykański prezydent najpierw podrywa całą głowę, potem unosi brwi i zaczyna zadowolony potakiwać.Całe zachowanie Trumpa doskonale widać na poniższym nagraniu ze stacji MSNBC:Jak zauważają amerykańscy internauci, Duda w pewnym sensie znalazł sposób, żeby dotrzeć do Trumpa – prezydent USA jest bowiem znany z ogromnego narcyzmu. "Sądząc po wyrazie jego twarzy… ta baza powstanie", "Wiedzą, że droga do serca Trumpa prowadzi przez jego ego", "Widać, że jest zachwycony" – to niektóre z wypowiedzi.Przypomnijmy, że Duda w trakcie swojej wizyty o "Fort Trump" mówił kilka razy, a za pierwszym razem Trump szybko zmienił temat . Panowie prezydenci podpisali też deklarację o współpracy – przy czym Duda podpisał ją na stojąco ...