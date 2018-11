Sklepy już szykują się na Cyber Monday. Oto 6 sprzętów, dzięki którym byłbym szczęśliwszy

26 listopada rusza Cyber Monday, dzień wielkich wyprzedaży i promocji na całym świecie. Na zdjęciu centrum logistyczne Amazon w podwrocławskich Bielanach • Fot. Stefan Ronisz / naTemat.pl

Artykuł powstał we współpracy z Amazon

szyscy surfujący z wózkiem po sieci czekają niecierpliwie na ten dzień. Cyber Monday, po naszemu tłumaczony jako cyberponiedziałek, to wielki festiwal wyprzedaży i promocji organizowanych przede wszystkim przez sklepy internetowe. W tym roku ruchome święto rozkręcające e-handel przypada na 26 listopada.Każdego roku przeglądam oferty na Cyber Monday, bo zdarzało się, że faktycznie dorwałem coś z dużym upustem. Co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, okazji szukam głównie w internecie. Z tej okazji m.in. Amazon, największy na świecie sklep internetowy, dwoi się i troi, aby zaoferować klientom możliwie największe rabaty.My – przy współpracy z Amazonem – postanowiliśmy Wam pomóc. Nasi dziennikarze dokonują osobistego wyboru produktów dostępnych w sklepie Amazon, które sami chętne by kupili i polecili innym.Oto, jakie perełki upatrzyłem sobie w tym roku w zbiorach giganta branży e-commerce. Liczę, że w ramach promocji uda mi się ''złowić'' przynajmniej kilka z nich.Niedawno przeprowadziłem się do nowego mieszkania i jedną z dwóch najbardziej brakujących mi rzeczy jest właśnie telewizor. Cyber Monday to dobry moment, by uzupełnić ten brak. Mój wybór pada na Samsunga J5670 . Model wprawdzie przeznaczony na rynek niemiecki, ale z menu w języku polskim, więc z obsługą nie będę miał problemów.Full HD to dla mnie absolutne minimum. Decyduję się na 48 cali (ok. 121 cm), do mojego pokoju gościnnego, gdzie ''pudło'' ma stać, a raczej wisieć, taka wielkość będzie w sam raz. Zamiast inwestować w stolik pod telewizor, wolę kupić wieszak LCD/LED i dołożyć do telewizora o większej przekątnej ekranu, który będę mógł zawiesić na ścianie.Zwracam też uwagę na klasę energetyczną. Literka A+ to znak urządzenia niskoenergetycznego. Za tę etykietę trzeba trochę dopłacić, ale w perspektywie długoterminowej wychodzi się na plus. I oczywiście jako amator Netflixa nie mogę przejść obojętnie obok wbudowanej w system Smart TV aplikacji serwisu z filmami i serialami.699 EURDruga ze wspomnianych brakujących w moim nowym gniazdku rzeczy. Że spadłem z Księżyca i nigdy nie grałem na konsoli? Grałem i to przez lata, ale w inną, bo w Xboxa. W końcu zdecydowałem się przestawić na PS4 z uwagi na to, że coraz więcej gier powstaje na wyłączność tej platformy i to takich, dla których gotów byłbym zarwać nockę.Xbox poszedł więc pod przysłowiowy młotek, a ja postanowiłem nie zwlekać z wypełnieniem powstałej pustki. A że mam dryg kolekcjonera, celuję w limitowaną edycję, która składa się ze specjalnie pomalowanej konsoli PlayStation 4 Pro , bezprzewodowego gamepada DualShock 4 oraz wydanej w tym roku gry Marvel's Spider-Man.Gwoli wyjaśnienia, PS4 Pro to podrasowana wersja najpopularniejszej konsoli na świecie, z podkręconym procesorem i przede wszystkim grafiką pozwalająca cieszyć się rozrywką w wyższej płynności. A będąc dodatkowo fanem Marvela, plułbym sobie w brodę, gdybym przepuścił taką okazję jak zestaw z najgorętszą grą tego roku.499 EURNiektórym może wydać się to dziwne, ale nigdy w swoim życiu nie miałem tabletu! To znaczy, trzymałem różne modele w ręku, ale żadnego z nich nie miałem na własność. Zawsze tablet lądował na końcu mojej listy zakupów, przegrywając starcie z takimi wydatkami jak nowy smartfon czy laptop. Był jakby pośrodku, a ja wybierałem skrajności.Teraz mój punkt widzenia się zmienia. Jak każdy coraz więcej i częściej surfuję po sieci, korzystając z mobilnego internetu. Na małym ekranie smartfonu przestaje to już być dla mnie wygodne. Pod tym względem wolę laptopa, za to z jego mobilnością mam większy kłopot, bo preferuję komputery przenośne z ekranami powyżej 14', a te swoje ważą.Tabletowym specem nie jestem, ale po lekturze recenzji oferowanych w sklepie produktów do gustu przypada mi Huawei MediaPad M3 . Przekonuję mnie dość duży wyświetlacz o przekątnej 10,1 (nada się, gdy akurat najdzie mnie ochota, by odpalić jakiś serial z HBO GO), a także tryb Eye Care, który ponoć oszczędza wzrok.219 EURMożecie się uśmiechać pod nosem, ale w japońskich domach honorowe miejsce zajmuje suihanki, robot kuchenny do gotowania ryżu. To sprzęt, bez którego nie może obejść się żadna szanująca się kuchnia azjatycka. W naszej kulturze raczej rozpowszechnione jest gotowanie ryżu w woreczkach w zwykłym garnku. Wspominam o tym, bo ryż to jeden z moich ulubionych składników na talerzu.Odkąd jestem na diecie bezglutenowej, odgrywa jeszcze większą rolę w moim codziennym menu. Aby ułatwić sobie życie, uznałem, że najwyższy czas dozbroić nową kuchnię w elektryczny ryżowar. W oko wpadło mi urządzenie marki Reishunger . Przy wyborze kierowałem się liczbą recenzji i średnią oceną klientów sklepu.Garnek wewnętrzny ma podwójną warstwą nieprzywierającą – ryż nie będzie więc osadzał się na ściankach, a ja tracił czasu na ich szorowanie. Timer teoretycznie powinien ułatwić mi uzyskanie pożądanej konsystencji, a z funkcją utrzymywania ciepła jest szansa, że zawartość garnka będzie nadawała się do jedzenia jeszcze przez kilka godzin.42 EURKolejne zaskoczenie – należę do tego sortu, który akurat lubi latać po całym mieszkaniu ze wciągającą kurz rurą. Domyślam się, że większość rodaków wprost nie trawi odkurzania, w moim jednak przypadku dźwięk pracującego odkurzacza działa uspokajająco, a w trakcie tego zajęcia łatwiej mi zebrać myśli. Ot, taki fenomen.O ile sama czynność sprawia mi przyjemność, o tyle z obsługą urządzenia mam już bardziej mieszane uczucia. Wynika to z faktu, że mój odkurzacz jest już dość leciwy. A plątające się pod nogami kable i rozmiary sprawiające, że jazda urządzenia po domu przypomina czasami zachowanie słonia w składzie porcelany, potrafią uprzykrzyć życie.Uznałem więc, że przy najbliższej nadarzającej się okazji sięgnę po bezprzewodowy odkurzacz. Sprzęty bez kabla mają swoje plusy i minusy (m.in. problem wytrzymałości akumulatora – w modelu Boscha czas pracy wynosi 60 min., więc jest nawet nieźle), ale wizja odkurzania bez zabawy w poszukiwacza gniazdek przechyla u mnie szalę na ''TAK''.205 EUROdkąd sięgam pamięcią, jednym z najprzyjemniejszych momentów wizyt u mojej dalszej rodziny spod Warszawy było wspólne grillowanie. W bloku, gdzie obecnie mieszkam, z wiadomych względów niestety nie mogę pozwolić sobie na korzystanie z tradycyjnego grilla węglowego. Jedyną alternatywą pozostaje więc grill elektryczny Do tej pory odkładałem jego zakup, bo jak to w życiu ''zawsze było coś pilniejszego''. Być może teraz nadarzy się okazja, by rozpocząć grillowanie w zaciszu domowej kuchni i to ze sprzętem, który obiecuje użytkownikowi ''wykrywanie liczby produktów i ich grubości, a następnie dostosowanie do nich temperatury i czasu grillowania''.Inwestycję w grilla rozważam z jeszcze jednego powodu – nie od dziś wiadomo, że jest to rozwiązanie zalecane dla osób będących na lekkostrawnej diecie, a ja do nich się właśnie zaliczam. Jako że grill elektryczny umożliwia przygotowanie beztłuszczowych posiłków, mam nadzieję, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto.124 EUR