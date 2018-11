Film z wyboru prawnika z afery KNF. "Wyborcza" zwraca uwagę na ważny szczegół

Grzegorz Kowalczyk, prawnik z Częstochowy, o którego zatrudnienie w Getin Noble Banku miał zabiegać były już szef KNF Marek Chrzanowski. • Fot. screen/Fakty TVN

Były już szef KNF Marek Chrzanowski

rzegorz Kowalczyk jest jednym z głównych bohaterów afery Komisji Nadzoru Finansowego. "Spokój za 40 mln zł" oferował miał przewodniczący KNF właścicielowi Getin Noble Banku, a owa suma miała być przekazana właśnie radcy prawnemu z Częstochowy. "Gazeta Wyborcza" opisuje w poniedziałek kolejny wątek sprawy z jego udziałem.Bankier Leszek Czarnecki miałby zatrudnić prawnika Grzegorza Kowalczyka i w ten sposób zyskać przychylność KNF dla swoich interesów – tak w skrócie można opisać to, o co chodzi w całej tej aferze Kowalczyk do Getin Noble Banku nie trafił, choć już wówczas miał całkiem niezłe CV – z rekomendacji szefa KNF został bowiem członkiem rady nadzorczej Plus Banku, należącego do Zygmunta Solorza-Żaka, założyciela Polsatu . Został też członkiem rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych, choć jego wybór do rady przebiegał dość dziwnie, o czym pisze "Wyborcza"."Na filmie z wyboru Grzegorza Kowalczyka do rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w 2017 r. widać, że przedstawiciele skarbu państwa są zaskoczeni kandydaturą i muszą ją z kimś uzgadniać" – zwraca uwagę gazeta.Film z wyboru nowych członków rady GPW ma 25 minut. Widać na nim, jak przedstawicielka banku PKO BP zgłasza kandydatury Arkadiusza Szumiejki, opozycjonisty z Wrocławia, znajomego Kornela Morawieckiego, oraz właśnie Grzegorza Kowalczyka.O ile ta pierwsza kandydatura zastrzeżeń nie budzi, druga wyraźnie wywołuje zdziwienie. Na filmie widać, jak przedstawicielka PKO BP przekazuje życiorysy kandydatów prowadzącemu zgromadzenie Marcinowi Ładzie z Ministerstwa Rozwoju.Łada - jak opisuje gazeta - kartkę z CV Kowalczyka parokrotnie obraca w rękach, ogląda z obu stron, wolno czyta życiorys prawnika. Gdy zarządza głosowanie, inny przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Tomasz Wasak prosi o 20 minut przerwy na konsultacje. Potem przerwa jest wydłużana o kolejnych 10 minut.– Urzędnicy ministerstwa gdzieś dzwonili. Nie mam pojęcia gdzie, ale byli wyraźnie zaskoczeni tym nazwiskiem. Konsultacje trwały długo i ktoś im po prostu powiedział, jak mają głosować – wyjawił "Wyborczej" pracownik GPW. Ostatecznie zaskakująca kandydatura Kowalczyka zyskała akceptację.Grzegorz Kowalczyk od czerwca 2017 r. nie zasiada już w radzie GPW (był w niej tylko kilka miesięcy, od lutego 2017 r.). Gdy na konferencji w Czechach dziennikarz agencji Reutera zapytał premiera Mateusza Morawieckiego o tę sprawę, szef rządu stwierdził, że Kowalczyk do rady giełdy trafił z rekomendacji NBP.Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński to, jak pisze "Wyborcza", mentor i nauczyciel byłego już szefa KNF Marka Chrzanowskiego. Sam Glapiński zaś to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, stojący u jego boku jeszcze w czasach Porozumienia Centrum.Glapiński w niedzielny wieczór udzielił wywiadu TVP, w którym bagatelizował sprawę afery . – Nie ma podstawowych elementów, by zacząć śledztwo. Dwie osoby próbują rozchwiać polski system bankowy. To szkodnictwo najwyższego rzędu – oświadczył.źródło: wyborcza.pl