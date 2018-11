Kultowy serial powraca. Trwaja prace nad nowymi odcinkami "Przystanku Alaska"

Popularny serial ma wrócić do telewizji. • Fot. materiały prasowe

ultowy serial z lat 90., znów zawita na antenę telewizji. Amerykańska stacja CBS rozpoczęła pracę nad nowym sezonem. Kwestia obsady pozostaje jednak otwarta.O takich planach mówiło się już w zeszłym roku, ale teraz to już pewne. Serial "Przystanek Alaska" powróci po 13 latach przerwy , a prace nad nowym sezonem właśnie ruszyły."Przystanek" opowiadał o mieszkańcach fikcyjnego miasteczka Cicely. Do roli głównej powróci Rob Morrow (jako dr Joel Fleischman). Aktor zostanie także jednym z producentów wykonawczych serialu. W dodatku, za sterami nowej serii staną twórcy oryginalnej serii: Josh Brand oraz John Falsey.Akcja nowej odsłony serialu ma rozpocząć się po wydarzeniach z finałowego sezonu, dr Fleischman przyjedzie do miasteczka Cicely na Alasce na pogrzeb przyjaciela. Spotka tam starych przyjaciół, pozna również nowe postaci. Nie wiadomo jednak, czy i jakie znane postaci powrócą w nowych odcinkach.Prace nad doborem zespołu i planowaniem zdjęć właśnie ruszyły. Nieznana jest jednak dokładna data premiery, ani dokładne miejsca, gdzie będzie można go oglądać.źródło: variety.com