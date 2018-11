Terlecki dostał pytanie o pracę syna Kamińskiego. Jego odpowiedź mówi wszystko o PiS

Ryszard Terlecki miał problemy z odpowiedzią na pytanie dziennikarki o pracę w Banku Światowym dla Kacpra Kamińskiego. • fot. Łukasz Krajewski/Agencja Gazeta

Reporterka @tvn24 pytała wicemarszałka Ryszarda Terleckiego na sejmowym korytarzu, czy oburza go sprawa Kacpra Kamińskiego.https://t.co/z66wbek1ct — tvn24 (@tvn24) 21 listopada 2018

ziennikarka TVN24 zapytała Ryszarda Terleckiego z PiS na korytarzu w Sejmie, czy nie oburza go fakt, że Kacper Kamiński dostał posadę w Banku Światowym. Marszałek z niewiadomych przyczyn miał duże problemy z odpowiedzią na pytanie, co dokumentuje nagranie ze scenki.– Czy oburza pana sprawa pana Kacpra Kamińskiego – zapytała Terleckiego reporterka Agata Adamek. Terlecki nie odpowiedział nawet słowem, milczał i znacząco się uśmiechał. – Trudna sprawa, kłopotliwa, że pan tak milczy? Czy jest wszystko w porządku, czy nie ma podwójnych standardów? – dopytywała dziennikarka.W końcu się udało, Terlecki przemówił. – Przyjmiemy taką zasadę jak prezes, że nie będziemy rozmawiać w takich okolicznościach na korytarzu, wtedy gdy nie przedstawiamy swojego stanowiska. Jak będziemy przedstawiać swoje stanowisko, to staniemy przed państwem – odpowiedział.– Ale my nie mamy szansy kiedy indziej pana zapytać – zauważyła reporterka. Niestety, na to już marszałek nie odpowiedział. Tutaj można obejrzeć nagranie z całej scenki Kacper Kamiński ma 29 lat, jest synem Mariusza Kamińskiego i dostał pracę w Banku Światowym z rekomendacji NBP. Z wykształcenia jest prawnikiem, a pełni w BŚ funkcję doradcy zastępcy dyrektora wykonawczego. W latach 2010-2015 był radnym PiS w Otwocku. – Nasze dzieci są zdolne – skomentowała rzeczniczka rządu Jolanta Kopcińska.Z kolei Beata Mazurek utrzymuje , że Jarosław Kaczyński nic o zatrudnieniu Kamińskiego w banku nie wiedział.źródło: TVN24