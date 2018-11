Brudziński "dostał od sądu po łapkach". Odrzucono wniosek MSWiA ws. Wolnych Obywateli RP

Joachim Brudziński złożył w sądzie wniosek przeciwko Wolnym Obywatelom RP. • Fot. Agencja Gazeta

lan Joachima Brudzińskiego nie wypalił. Sąd Rejonowy w Warszawie odrzucił 8 listopada wniosek szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polityk wnioskował o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wprowadzenie zastępcy przymusowego – podaje Polsat News.Minister stwierdził, że fundacja nawołuje do łamania prawa, a także narusza ustawę o fundacjach. Sąd tych zarzutów nie podzielił.Według sądu Brudziński nie wskazał na przepisy , które mają być łamane. Nie wytłumaczył także, na czym polegałyby naruszenia. Wolni Obywatele podpadli "dobrej zmianie", kiedy w lipcu zorganizowali kontrmiesięcznicę smoleńską. Wówczas Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA wezwał zarząd fundacji "do zaprzestania naruszania przepisów prawa i postanowień statutu".Resort wspomniał o "zakłócaniu cyklicznych zgromadzeń na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, czyli miesięcznic smoleńskich", "wzywaniu do naruszania prawa" oraz "znieważaniu Prezydenta RP".Ministerstwo domagało się zmian w ciągu 14 dni. W innym wypadku zagroziło wyznaczeniem zastępcy przymusowego i zawieszeniem zarządu. Fundacja tłumaczyła się, że kontrmanifestacje nie są przez nią organizowane, choć biorą w nich udział osoby związane z fundacją.Wymiar sprawiedliwości zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który dowodził, że "wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji (art. 12 Konstytucji) stanowi podstawę budowania społeczeństwa obywatelskiego, które jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego".Przypomnijmy, że Obywatele RP protestują od miesięcy przeciwko PiS. Stawali w obronie wolnych mediów i sprawiedliwych sądów. Dodajmy, że swego czasu MSWiA wysłało do sądu wniosek w sprawie fundacji "Otwarty dialog". Ministerstwo twierdziło, że jeden z członków dialogu nawołuje do łamania prawa poprzez proklamowanie hasła "Nie płacę na PiS". Sąd i w tym wypadku odrzucił wniosek.źródło: Polsat News