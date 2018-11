Bez kuriera i wizyty w placówce. Dzięki tej aplikacji konto bankowe założysz od A do Z przez smartfon

Jako pierwszy w polskiej bankowości mBank wprowadził możliwość otwarcia konta bankowego całkowicie przez dedykowaną aplikację mobilną w smartfonie. Wystarczy krótka wideorozmowa z konsultantem banku, aby załatwić związane z tym formalności • Materiały prasowe

Jak otworzyć konto podczas jednej rozmowy video? • YouTube / mBankTV

Artykuł powstał we współpracy z mBank

iedyś nie do pomyślenia było otworzyć konto bez wizyty w placówce banku. Dziś nie tylko nie musimy wychodzić z domu, ale nawet zdawać się na kuriera. Przynajmniej w mBanku, który od pewnego czasu daje możliwość szybkiego, wygodnego i natychmiastowego założenia konta dzięki wideorozmowie przez smartfona.Technologia wideorozmów rozwija się w ekspresowym tempie. Jest już sztandarową funkcją większości najpopularniejszych komunikatorów, z których korzystamy coraz częściej – w 2017 roku liczba ich użytkowników wzrosła aż o 87 proc. W przypadku banków dominowały przede wszystkim rozmowy bezpośrednie lub głosowe przez telefon.O krok dalej poszedł mBank . Jako pierwszy w polskiej bankowości wprowadził bowiem możliwość otwarcia rachunku bankowego całkowicie przez dedykowaną aplikację mobilną w smartfonie. Na żadnym więc etapie tego procesu przyszły posiadacz konta nie musi ani odwiedzać placówki banku, ani umawiać się z kurierem.Konto założyć można wszędzie, siedząc w domu czy pracy. Czyli szybko i wygodnie. W ten sposób bank, z którego aplikacji korzysta już ponad 1,2 mln użytkowników, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom nie tylko bardzo zajętych Polaków, ale także mieszkańców małych miejscowości, w których nie ma placówki z logo mBanku Jak to wygląda w praktyce? Po ściągnięciu i zainstalowaniu aplikacji mBanku na smartfon z systemem iOS lub Android należy wybrać opcję ''Otwórz rachunek przez wideo''. W czasie rozmowy wideo z konsultantem zakładający konto zostanie poproszony przez pracownika banku o pokazanie dowodu osobistego i wykonanie zdjęć.Po weryfikacji klienta konsultant składa wniosek o rachunek w jego imieniu. Jeśli wszystko się zgadza, tłumaczy, jak będzie wyglądało zawarcie umowy i kończy połączenie wideo. Umowa zostaje zawarta przy pomocy 4-cyfrowego kodu, który odczytuje lektor podczas rozmowy zwrotnej wygenerowanej na numer telefonu podany na wniosku.Jak widać, twórcy tego rozwiązania zadbali o to, by proces zakładania konta w sposób mobilny był maksymalnie uproszczony. To konsultant przepisuje wszystkie dane klienta, od zakładającego wymaga się minimum formalności i papierologii (tylko dowód osobisty), konto jest aktywne natychmiast, a cała operacja zajmuje raptem kilka minut.W parze z prostotą tego procesu idzie również dbałość o bezpieczeństwo. Podczas rozmowy na żywo użytkownik aplikacji może dopytać o szczegóły usługi konta bankowego i wyjaśniać wszystkie wątpliwości. Weryfikację jego tożsamości i autentyczności dowodu przeprowadza zaś konsultant wspierany przez specjalne oprogramowanie.Wszystkie rubryki zdalnego wniosku są widoczne i w razie potrzeby można zgłosić ewentualne poprawki. Po zaakceptowaniu umowy użytkownik otrzymuje na adres e-mailowy potwierdzenie otwarcia rachunku i wzór umowy, a także niezbędne regulaminy i tabele opłat. Konto jest aktywne natychmiast i można je od razu połączyć z aplikacją mobilną.W sytuacji, gdy klient zawnioskował o kartę płatniczą i w aplikacji mobilnej dołączył ją do płatności Google Pay/Apple Pay, to może też od razu zacząć płacić telefonem. Nie musi zatem czekać na dostawę wysłanej przez bank fizycznej karty, aby w pełni korzystać z tej popularnej w naszym kraju formy płatności.Więcej informacji o najnowszych funkcjach aplikacji mobilnej mBanku oraz procesie zakładania konta bankowego technologią videorozmowy za pośrednictwem smartfona można znaleźć w oficjalnym poradniku na poświęconej tej usłudze stronie internetowej.