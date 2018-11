To nie koniec problemów wiceministra Zielińskiego. PO złożyła wniosek do NIK

Jarosławowi Zielińskiemu grunt pod nogami pali się nadal. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

Z

Najwyższa Izba Kontroli prawdopodobnie zajmie się sytuacją w podlaskiej policjihttps://t.co/csWf596Tf4 — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) 22 listopada 2018

amieszanie, które wywołały skargi policjantów i strażaków na decyzje wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego wcale się nie skończyło. Sprawdzeniem, co dzieje się w suwalskiej policji, ma zająć się Najwyższa Izba Kontroli. Wniosek złożyli politycy PO.Co prawda, kontrola w suwalskiej komendzie policji nie wykazała uchybień , ale nie da się pominąć doniesień policjantów, którzy w liście do posłanki PO Bożeny Kamińskiej wskazali patologie i niemalże prywatny folwark ministra Zielińskiego.Dlatego politycy opozycji zwracają się do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego o przedstawienie wszystkich działań, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia sytuacji, która ma miejsce w garnizonie podlaskim policji. – Żądamy także informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komendę Główną Policji – podkreślają politycy PO.Ci sami politycy zapowiedzieli także złożenie do Najwyższej Izby Kontroli wniosku z prośbą o przeprowadzenie kontroli w podlaskim garnizonie policji. – Za dużo bulwersujących informacji napływa z Podlasia, żeby kontrolerzy tę sprawę odpuścili – mówią rozmówcy portalu Wp.pl.Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu, posłanka PO Bożena Kamińska odczytała w Sejmie fragmenty listu od policjantów z Suwałk. Pisali, że od trzech lat są zobowiązani do pilnowania całą dobę posesji Zielińskiego . Przy okazji udają funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Mundurowi opisali też nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalnej policji, takie jak awanse dla niedoświadczonych funkcjonariuszy.źródło: wp.pl