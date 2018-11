KRS zapyta Trybunał Konstytucyjny o... samą siebie. Chodzi o przepisy o powoływaniu członków Rady

KRS zapyta TK o... samą siebie. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rajowa Rada Sądownictwa zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o KRS dot. powoływania członków Rady. Ma to być potwierdzenie, że obecna Rada działa zgodnie z prawem.Jak potwierdził przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur, Rada zwróci się do TK o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów dotyczących wyboru jej członków. KRS będzie reprezentować sędzia Jarosław Dudzicz i sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. – Myślę, że po dopracowaniu szczegółów uchwała z wnioskiem zostanie skierowana do Trybunału w przyszłym tygodniu – stwierdził Mazur.Skąd tak nagła decyzja? Rada twierdzi, że ciągle podważana są zapisy ustawy o KRS, przy jednoczesnym pomijaniu sprawdzenia konstytucyjności przez polski Trybunał Konstytucyjny. Chodzi to oczywiście o kolejne pytania prejudycjalne wysłane do TSUE , które dotyczą właśnie tych przepisów.– Nasza skarga zmierza do tego, żeby uzyskać wypowiedź TK wprost. Taka wypowiedź powinna stanowić odpowiedź na zarzuty i wzmocnić pozycję KRS-u – oświadczył sędzia.Przypomnijmy, obóz rządzący wycofał się wczoraj z najważniejszych punktów reformy Sądu Najwyższego . Teraz podobna decyzja może być podjęta wobec polskiej KRS.Nie wiadomo jeszcze kiedy wnioskiem miałby zająć się Trybunał Konstytucyjny. Nieznany jest też termin rozpatrzenia kolejnych pytań prejudycjalnych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.