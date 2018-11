Kierowcy znienawidzą tę posłankę. Właśnie kręci bicz na tych, którzy wycinają DPF-y

Polscy kierowcy twierdzą, że diesel musi dymić i masowo wycinają filtry cząstek stałych (DFP / FAP). Wkrótce mogą za to słono zapłacić. • Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

#Sejm: @moanrosa z @Nowoczesna przedstawiła projekt nowelizacji kodeksu wykroczeń oraz prawa o ruchu drogowym: Korzystanie z samochodów ze zużytym lub wyciętym filtrem cząstek stałych jest w Polsce nagminne, choć to praktyka bardzo szkodliwa dla środowiska i dla zdrowia. pic.twitter.com/CJY2gfMGjv — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 22 listopada 2018

olscy kierowcy za nic mają prawo, troskę o środowisko i nowoczesne zasady korzystania z aut, co sprawia, że zjawiskiem masowym jest wycinanie filtrów cząstek stałych z pojazdów z silnikiem diesla. Choć to teoretycznie nielegalne, wielu mechaników zbija majątki na usuwaniu DPF / FAP i nawet się z tym nie kryje. Te kpiny z prawa chce teraz ukrócić posłanka Nowoczesnej Monika Rosa.W czwartkowy wieczór w Sejmie Monika Rosa przedstawiła projekt nowelizujący Kodeks wykroczeń oraz ustawę Prawo o ruchu drogowym w taki sposób, by organy ścigania wreszcie skutecznie i surowo mogły karać polskich kierowców, którzy jeżdżą autami z wyciętym filtrem cząstek stałych oraz "speców", którzy im te filtry usunęli.W Nowoczesnej chcą, by usuwanie filtrów DPF / FAP przestało być nagminną praktyką, dokonywaną w wielu warsztatach bez żadnego skrępowania. W nowelizacji przepisów obowiązujących posiadaczy pojazdów nie chodzi o zepsucie interesu mechaników, motywacją polityków jest troska o zdrowie Polaków.Wycinanie filtrów DPF prowadzi bowiem do znacznego zanieczyszczenia powietrza i utrudnia walkę z zatruwającym – dosłownie – życie Polaków smogiem. – Celem projektu jest surowszych sankcji dla kierowców za poruszanie się samochodami z niesprawnym, albo wyciętym filtrem cząstek stałych, oraz dla podmiotów, które oferują usługi wycięcia lub modyfikacji filtra cząstek stałych – mówiła Monika Rosa w Sejmie.I kto wie, czy nie będzie to jeden z tych projektów opozycji, które chętnie przyjmie partia rządząca. Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest bowiem często uznawany za przedmiot ponad partyjnego porozumienia.Jeśli proponowane przez Nowoczesną zmiany wejdą w życie, mechaników specjalizujących się w wycinaniu DPF / FAP mogą czekać naloty na warsztaty, a kierowców kontrole z użyciem specjalistycznych mierników i wysokie mandaty z szkodliwe dla zdrowia i środowiska modyfikacje aut z silnikiem diesla