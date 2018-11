Powołano nowego przewodniczącego KNF. Zastąpił Marka Chrzanowskiego

Redakcja naTemat

J

acek Jastrzębski został nowym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Jego poprzednik – Marek Chrzanowski – zrezygnował w wyniku afery. Jastrzębski jest dr hab. nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.Przez ostatnie dziesięć lat 38-letni Jastrzębski był zastępcą dyrektora departamentu prawnego w PKO BP."Powołując prof. Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Premier Matusz Morawiecki, wyraził przekonanie, że decyzja ta przyczyni się do wzmocnienia sprawności funkcjonowania nadzoru nad polskim rynkiem finansowym" – w komunikacie podało Centrum Informacyjne Rządu. W momencie wybuchu tzw. afery KNF Chrzanowski przebywał w Singapurze. Szybko przerwał swój pobyt i wrócił do Polski. Zareagował też rząd: premier Mateusz Morawiecki nakazał służbom przyjrzeć się tej sprawie. Chrzanowski podał się do dymisji , mimo że wcześniej tego nie rozważał. Stało się tak po głośnym artykule "GW", w którym opisano korupcyjną propozycję Chrzanowskiego dla Leszka Czarneckiego wartą około 40 mln zł. Bankier miał zatrudnić wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika, którym był wymieniony podczas ich rozmowy z imienia i nazwiska Grzegorz Kowalczyk.