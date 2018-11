Historia czekoladą pisana. Już 8 i 9 grudnia fabryka E. Wedel otworzy swoje podwoje dla zwiedzających

Masa słodkości i konkursy z nagrodami. Mistrzowie czekolady z Wedla zapraszają na wyjątkowe wydarzenie • Materiały prasowe

Materiał prasowy E. Wedel

D

Kakao, czyli serce wszystkich czekolad

Fot. mat. prasowe

Historia czekoladą pisana

Bilety na wydarzenie są darmowe.

LOTTE Wedel to firma o prawie 170-letniej tradycji, która dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i ekspertyzie jest podziwiana za kunszt tworzenia najlepszej jakości czekolady. Jako najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce dostarcza konsumentom radość płynącą z intensywnego i głębokiego smaku czekolady. W wedlowskim portfolio znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle, batony oraz Torciki Wedlowskie, a także żelki i cukierki. Od września 2010 roku Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, międzynarodowego koncernu założonego w 1948 roku. Obecnie Grupa działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to m.in. sektor spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.

rugi weekend grudnia to wyjątkowa okazja, aby spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i zwiedzić czekoladową fabrykę Wedla w Warszawie. Uczestnicy Czekoladowego Weekendu będą mieli okazję zobaczyć, jak powstają czekoladowe tabliczki i słodkie rękodzieła, a także zwiedzić historyczny gabinet Jana Wedla i galerię czekoladowych rzeźb. Rejestracja w ramach której można zdobyć wejściówki rusza już 30 listopada.Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest kakao. Odwiedzający fabrykę dowiedzą się, skąd pochodzi kakao zawarte w czekoladach E. Wedel i poznają sekret ich mocno czekoladowego smaku. Dzięki spacerowi specjalnym szlakiem wycieczkowym, zwiedzający będą mieli okazję przyjrzeć się linii Venus, na której powstają wedlowskie tabliczki czekolady. Uczestnicy wydarzenia zajrzą również do Pracowni Rarytasów, gdzie pod czujnym okiem Mistrzyni i Maestro czekolady E. Wedel powstają ręcznie robione czekoladowe arcydzieła.Fabryka przy ul. Zamoyskiego została wybudowana w latach 1931-1936 – w jej murach wciąż obecny jest duch historii i myśl przewodnia założycieli. Goście będą mogli przekonać się o tym, zwiedzając gabinet historyczny Jana Wedla, który był odpowiedzialny za dynamiczny rozwój czekoladowego przedsiębiorstwa w dwudziestoleciu międzywojennym. Poza solidną dawką czekoladowej i historycznej wiedzy, w trakcie Czekoladowego Weekendu nie zabraknie również konkursów z nagrodami i wedlowskich słodyczy.Czekoladowy Weekend odbędzie się 8 i 9 grudnia 2018 r., w godzinach od 12:00 do 18:00.Pobranie ich będzie możliwe 30 listopada 2018 r., od 10:00, z, dedykowanej strony Eventim poświęconej wydarzeniu (odnośnik znajduje się na www.wedel.pl ). Przy rejestracji, należy wybrać preferowaną godzinę rozpoczęcia wycieczki i liczbę potrzebnych biletów (każda osoba może zarezerwować maksymalnie 4 bilety).Następnie, na podany adres e-mail zostają przesłane bilety w formacie pdf w ilości podanej przy rejestracji. Przy rejestracji obowiązuje kolejność zgłoszenia.Więcej informacji na stronie: www.wedel.pl w razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: czekoladowyweekend@walk.pl