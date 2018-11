Gersdorf w Senacie nie oszczędziła kolejnej nowelizacji ustawy o SN. Wskazała na "niemoralny" przepis

Małgorzata Gersdorf jednoznacznie wypowiedziała się na temat zmian w ustawie o SN. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

M

ałgorzata Gersdorf powiedziała w Senacie, że jeden z zapisów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest "niemoralny". Profesor tak określiła propozycję, by sędziowie, którzy pozostaną w stanie spoczynku, otrzymali 100 proc. wynagrodzenia.– Nie wolno było ustawodawcy zwykłemu zmienić w trakcie kadencji mojego wieku jako wieku do 65 lat, nota bene wczoraj skończyłam 66 lat, więc już w ogóle jestem na odstrzał – stwierdziła I prezes Sądu Najwyższego.Dodała, że żaden sędzia Sądu Najwyższego nie otrzymał decyzji prezydenta o przejściu w stan spoczynku z kontrasygnatą premiera. Tymczasem tak nakazywałaby Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Gersdorf nadmieniła także, że szybkość procedowania ustawy "bulwersuje" środowiska sędziowskie. Wszystko dlatego, że ustawa przeszła w Sejmie w 3,5 godziny.Gersdorf powiedziała zaś dziennikarzom, że nie czuje satysfakcji ze względu na to, iż PiS zmienia ustawę. – Takie to robi wrażenie, że to jest na dziś, na teraz, bo to potrzebne jest do rozmów z Komisją Europejską . Zresztą wiceministrowie sprawiedliwości mówili, że można zaraz zmienić tę ustawę. Dlatego ja mam taki umiarkowany optymizm w tej sprawie – tłumaczyła.Przypomnijmy, że w połowie listopada odbyło się już siódme posiedzenie Rady Unii Europejskiej w kwestii praworządności w Polsce, które wywołało dużą presję na Prawo i Sprawiedliwość