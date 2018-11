30-letni imigrant udawał 15-latka w brytyjskiej szkole. Myślał, że nikt się nie zorientuje

Dorosły mężczyzna przez sześć tygodni chodził do szkoły dla nastolatków. • Fot. Facebook

redakcja naTemat

O

koło 30-letni imigrant udawał 15-latka, bo zależało mu na pobycie w Wielkiej Brytanii – podaje "Ipswich Star". Mężczyzna chodził przez sześć tygodni do szkoły średniej w Ipswich, ale o dziwnej sprawie powiadomili uczniowie. Nic dziwnego, ponieważ ich "kolega" nosił brodę i był "nad wiek" wysoki.Obcokrajowiec uczęszczał na zajęcia do Stoke High School w Ipswich . Chodził na lekcje z uczniami w wieku 16-17 lat, którzy sprawdzili go w sieci. Tak natknęli się na zdjęcie, na którym ich "kolega" pije piwo w Niemczech w trakcie podróży do Wielkiej Brytanii.Jeszcze inna fotografia przedstawiała go w towarzystwie małego chłopca, który miał być jego bratem. Tymczasem matka jednego z uczniów powiedziała, że imigrant zdradził jej synowi, że jest żonaty i ma dwójkę dzieci.Kiedy sprawa ostatecznie wyszła na jaw, rodzice zabrali swoje pociechy ze szkoły . Obawiali się, że mężczyzna, student Azad University w Abadan (Iran), może być niebezpieczny.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie podaje prawdziwego wieku imigranta. Urzędnicy, którzy zarejestrowali Irakijczyka jak dziecko, zostaną przesłuchani. Mężczyzna prawdopodobnie zostanie wydalony z Wielkiej Brytanii.źródło: "Ipswich Star"