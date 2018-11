Nie przyzwyczajajcie się do weekendowego ocieplenia. Po niedzieli zaatakuje śnieg

W poniedziałek i wtorek popada śnieg. • Fot. Tomasz Waszczuk / Agencja Gazeta

redakcja naTemat

W

eekend zapowiada się całkiem ciepło, bo termometry pokażą do 7 stopni Celsjusza. Problem w tym, że w większości Polski zobaczymy pochmurne niebo i popada deszcz – podaje TVN Meteo. Później zaś wróci do nas zima. I to taka ze śniegiem.W sobotę będzie pochmurnie i mglisto, ale najgorzej zrobi się na południu i południowym wschodzie. W tych rejonach wystąpią słabe opady deszczu , które rano doprowadzą do gołoledzi. Większe przejaśnienia będą obecne zaś na północnym zachodzie.TVN Meteo informuje, że temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 6 stopni miejscami na południu.Niedziela przyniesie z kolei zachmurzenia na północy, wschodzie i w centrum kraju, a ponadto popada deszcz ze śniegiem. Na pozostałych obszarach będą jednak przejaśnienia. Termometry pokażą od 1 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C miejscami na południu.Natomiast już po weekendzie możemy spodziewać się powrotu zimowej aury. Na Podkarpaciu popada bowiem słaby śnieg. Podobnie będzie we wtorek na północnym wschodzie.źródło: TVN Meteo