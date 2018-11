Posłanka PO znalazła pewien fakt z przeszłości Ziobry. Nowe światło na aferę KNF

Zdjęcie Zbigniewa Ziobry z 2002 r., gdy z ramienia PiS kandydował na prezydenta Krakowa. Studia na UJ skończył 8 lat wcześniej – najpewniej razem z jednym z bohaterów afery KNF. • Fot. Grażyna Makara / Agencja Gazeta

Wypowiedz red. @KonradPiasecki w @tvn24kawa o rzekomej znajomosci min. @ZiobroPL z Panem Grzegorzem Kowalczykiem to klasyczny FAKE NEWS. Min. Ziobro go nie zna i nigdy nie utrzymywał z nim żadnych kontaktów. Zwracam się do mediów mainstreamowych o umiar w tworzeniu fake newsow! — Jan Kanthak (@JanKanthak) 18 listopada 2018

W inwentarzu absolwentów Wydziału Prawa UJ z roku 1994 znajdują się Zbigniew #Ziobro i Grzegorz Kowalczyk.

Czy to znaczy, że prawnik #Chrzanowski.ego i #Glapiński.ego jest kolegą Ministra Ziobry z roku?

Czyli jednak nie nadzór, tylko parasol ochronny?#aferaKNF #KomisjaŚledczaKNF — Iza Leszczyna (@Leszczyna) 23 listopada 2018

rzed tygodniem żona Zbigniewa Ziobry zadzwoniła w trakcie programu do Konrada Piaseckiego, informując, iż mąż nie ma nic wspólnego z jednym z bohaterów afery KNF, prawnikiem z Częstochowy Grzegorzem Kowalczykiem. Posłanka PO Izabela Leszczyna na Twitterze opublikowała informację, która może tym zapewnieniom przeczyć.Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, gdy tylko "Gazeta Wyborcza" w tekście "40 milionów i nie będzie kłopotów" opisała aferę KNF, zapewnił, że będzie osobiście nadzorował śledztwa w tej sprawie. W aferze chodziło o próbę wymuszenia 40 milionów złotych przez szefa KNF Marka Chrzanowskiego – Wie pan, mogę panu kogoś polecić. Wydaje mi się, że to byłoby z korzyścią i dla urzędu, i dla całej instytucji – mówił Chrzanowski do biznesmena Leszka Czarneckiego, oferując spokój jego bankom. Na stole wylądowała wizytówka prawnika z numetem telefonu komórkowego i adresem mailowym. Był nim Grzegorz Kowalczyk, radca prawny, prowadzący kancelarię prawną w Częstochowie.Gdy pojawiły się sugestie, że Kowalczyk jest znajomym Zbigniewa Ziobry, w imieniu ministra sprawiedliwości zdecydowanie zareagowała jego żona . Patrycja Kotecka zadzwoniła do Konrada Piaseckiego w przerwie reklamowej programu "Kawa na ławę", by sprostować podaną informację, że Ziobro Kowalczyka znał. Zaprzeczyli też urzędnicy ministerstwa sprawiedliwości.Posłanka PO Izabela Leszczyna podała na Twitterze informację świadczącą o tym, że jednak obaj panowie mogli się znać."W inwentarzu absolwentów Wydziału Prawa UJ z roku 1994 znajdują się Zbigniew Ziobro i Grzegorz Kowalczyk. Czy to znaczy, że prawnik Chrzanowskiego i Glapińskiego jest kolegą Ministra Ziobry z roku?" – pyta Leszczyna.Izabela Leszczyna w rządzie PO-PSL była wiceministrem finansów. W rozmowie z naTemat, tuż po wybuchu afery KNF, posłanka dowodziła, że ta sprawa ma ścisły związek z aferami SKOK-ów i GetBack