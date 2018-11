Policja ujawnia: Sprawa pijanego radnego PiS z Radomska poważniejsza niż sądzono

Wiesław K., powiatowy radny PiS kadencji 2018-2023, pod wpływem alkoholu spowodował kolizję. Zdjęcie poglądowe. • Fot. Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta

yjątkowo krótko trwała ta kadencja dla radomszczańskiego radnego powiatowego z PiS Wiesława K. W poprzedni piątek po pijanemu polityk spowodował kolizję. Parę dni później złożył świeżo zdobyty mandat. Lokalna prasa podaje, że prywatnie Wiesław K. jest wujkiem prezydenta Andrzeja Dudy. Policja w Radomsku ujawnia zaś nowe fakty w sprawie tego zdarzenia. Zdarzenie miało miejsce ponad tydzień temu . Prowadzony przez nowo wybranego radnego powiatowego w Radomsku volkswagen passat uderzył w ogrodzenie jednej z posesji przy ul. Grota Roweckiego. Gdy właściciel posesji pospieszył na pomoc, w rozbitym pojeździe zastał pijanego kierowcę.Przybyła na miejsce policja zbadała mężczyznę. Alkomat wskazał 0,9 promila. Radny PiS wyjaśniał, że na kilka godzin przed kolizją przyjął leki, ponieważ walczy z krwiakiem, jednak nie doczytał ulotki preparatu. Zapewniał, że wypił jedynie "naparsteczek alkoholu" i nie sądził, że tak zadziała. Do domu zaś miał bardzo blisko - zaledwie 300 metrów.Teraz okazuje się, że spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości, to nie jedyne, co Wiesław K. ma na sumieniu. Policja w Radomsku uzyskała informację, że niedoszły radny PiS w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, także na trzeźwo, bowiem utracił prawo jazdy (choć policji w chwili zdarzenia je okazał).W policyjnym systemie na koncie Wiesława K. jest bowiem 26 punktów karnych, czyli dopuszczalny limit został przekroczony.– Zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Radomsku o wydanie dokumentacji związanych z uprawnieniami mężczyzny. Bowiem jest to w zakresie obowiązków i kompetencji starostwa. Jeśli przypuszczenia policjantów okażą się słuszne, to zarzut wobec kierowcy zostanie rozszerzony o te dodatkowe okoliczności – wyjaśnia komisarz Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku portalowi radomsko24.pl "Gazeta Radomszczańska" informowała, że 64-letni Wiesław K. prywatnie jest wujkiem prezydenta Andrzeja Dudy. Do rady powiatu został wybrany na kadencję 2018-23. Mandat radnego złożył parę dni po tym, jak po pijanemu spowodował kolizję.źródło: " Gazeta Radomszczańska ", radomsko24.pl