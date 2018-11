Paryż płonie. Relacje z francuskich protestów jeżą włosy na głowie

Paryż płonie. Protestujący domagają się obniżek cen paliw. • Fot. Twitter / Remy Buisine

14H23 - Champs-Elysées : Plusieurs barricades en feux, atmosphère de chaos sur place. #GiletsJaunes #24Novembre pic.twitter.com/AlbZBZEl8T — Remy Buisine (@RemyBuisine) 24 listopada 2018

rotest na ulicach Paryża ma bardzo gwałtowny charakter. Choć sprzeciw wobec wysokich cen paliw wyraża zaledwie około 8 tys. ludzi, to doszło do starć z policją. Na ulicach płoną opony i meble z paryskich kawiarni, policja użyła armatek wodnych.Płonące kawiarniane ogródki, barykady z opon i mebli przegradzające ulice, policja z jednej strony barykady i rozwścieczony tłum z drugiej - taki dziś poszedł w świat obraz wprost ze stolicy Francji. Paryż płonie, protest przeciwko wysokim cenom pali ma coraz bardziej gwałtowny charakter.W mediach społecznościowych aż roi się od filmików, na których widać policję używającą armatek wodnych przeciwko protestującym. Woda ma zresztą podwójne zastosowanie, bo w wielu miejscach na ulicach Paryża zapłonęły opony i meble wyciągnięte z ulicznych kawiarenek . Przy Polach Elizejskich płonie dach jednego z kawiarnianych ogródków.Filmików przybywa, a tymczasem francuskie władze oskarżają środowiska skrajnej prawicy o podsycanie protestu i nawoływanie do przemocy. Choć protestujących jest zaledwie około 8 tys., to policji na razie nie udało się opanować sytuacji.