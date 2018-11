Premier Morawiecki wymijająco o Polexicie. W TVP Info mówił za to, jak bardzo UE potrzebuje Polski

I nie wiadomo tylko, która wersja PiS-u jest prawdziwa... • Fot. Grzegorz Bukała/Agencja Gazeta

.@PremierRP @MorawieckiM: My jesteśmy bardzo mocnym wsparciem dla Unii Europejskiej. Im silniejsza jest Polska, tym silniejsza jest Unia Europejska #StudioZachód #wieszwięcej pic.twitter.com/Ti9ZO6azLs — portal tvp.info (@tvp_info) 25 listopada 2018

o podpisaniu porozumienia ws. Brexitu premier Mateusz Morawiecki udzielił krótkiego wywiadu Dominicie Ćosić z TVP Info. Na pytanie o Polexit szef rządu nie odpowiedział wprost. Chwalił za to zalety Polski i próbował udowodnić, że to UE potrzebuje Polski, a nie odwrotnie.Mateusz Morawiecki w wywiadzie emitowanym na antenie TVP Info chętniej niż o Polexicie mówił za to, że Polska jest skłonna do kompromisów, chętna do współpracy i notuje największy wzrost gospodarczy w UE.Zamiast dyskusji o ewentualnym wyjściu ze Wspólnoty premier próbował przekonywać, że to nie Polska potrzebuje Unii Europejskiej, ale to Wspólnota nie będzie istnieć bez naszego kraju.– Im więcej takich krajów jak Polska będzie w Unii Europejskiej, tym Unia Europejska będzie mocniejsza – przekonywał na antenie TVP Info. Według niego, Polska nadal będzie wspierać UE "na wielu polach". – W polityce międzynarodowej, ale również dla utrzymania spójności w tym trudnym okresie – dodał.Ponadto według Morawieckiego obecna postawa Polski wobec unijnych partnerów działa stabilizująco i umacniająco. – Taka jest nasza podstawowa rola – stwierdził premier.Brak kategorycznej odpowiedzi ws. Polexitu może dziwić, szczególnie w kontekście wielokrotnych wypowiedzi polityków PiS stanowczo go wykluczających . Nie jest też tajemnicą, że to właśnie polexitowa narracja była jednym z powodów przegranej PiS w dużych miastach podczas wyborów samorządowych.