Znamy zwyciężczynię siódmej edycji "Top Model". Jej wygrana wielu zaskoczyła

Bartosz Świderski

iódmą edycję programu "Top Model" wolą widzów wygrała Kasia Szklarczyk. Zwycięstwo "dziewczyny z sąsiedztwa" z Bukowna wielu zaskoczyło. To jednak nie pierwszy modelingowy sukces w zaledwie 22-letnim życiu Szklarczyk.Szklarczyk w finale show TVN pokonała Anię Markowską i Huberta Gromadzkiego. Nowa "Top Model" otrzymała 100 tysięcy złotych, kontrakt z agencją modelek i modeli, a także okładkę w miesięczniku "Glamour".Zwycięstwo Szklarczyk wielu zaskoczyło. 22-latka nie od początku była typowana na zwyciężczynię, nie od razu przekonała też do siebie jury. Sympatyczna "dziewczyna z sąsiedztwa" o idealnych wymiarach (87/64/90 oraz 180 cm wzrostu) z programu na program radziła sobie jednak coraz lepiej.Kasia Szklarczyk pochodzi z Bukowna, ale mieszka w Warszawie. Skończyła architekturę wnętrz na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, lubi sport i plastykę, w wolnym czasie wyprowadza też psy ze schroniska. Jak wyznała w programie, swoją przyszłość wiąże z modelingiem i telewizją.Zwycięstwo w "Top Model" to nie pierwsze zwycięstwo Szklarczyk jako modelki. Startowała w konkursie piękności World Miss University 2017 i została IV Wicemiss Świata Studentek oraz Miss Peace.