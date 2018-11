Ktoś rozsyłał fałszywe SMS-y z powołaniami do wojska. RCB: To nie nasz alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia: alert o powołaniach do wojska jest fałszywy. • Fot. Michał Grocholski / Agencja Gazeta

RCB uspokaja: alert o powołaniach do wojska był fałszywy. • Fot. naTemat

Uwaga! Mężczyźni w wieku 18-65 lat zamieszkali na terenie gminy Dukla zobowiązani są do stawienia się na terenie urzędu gminy 27.11.2018 o godz. 10.00 w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów.

Uwaga #fakenews #dezinformacja

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysyłało Alertu RCB, dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Sprawą fałszywych SMS-ów zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja.

Prosimy o RT. pic.twitter.com/KVxy8rSllV — RCB (@RCB_RP) 27 listopada 2018

Tu znajdzie Pan więcej o tym jak działa Alert RCB.https://t.co/gPFC0UnEe6 — RCB (@RCB_RP) 27 listopada 2018

obec sytuacji na Ukrainie i ponownego wzrostu napięcia między Moskwą a Kijowem – ta informacja wiele osób mogła zmrozić. Szczególnie, że adresatami fejkowego SMS-a o tym, aby w związku z sytuacją kryzysową u naszego wschodniego sąsiad zgłosić się do Urzędu Gminy otrzymali mieszkańcy miejscowości położonych w pobliżu ukraińskiej granicy. RCB zapewnia – to fałszywy alert.O uspokajającym SMS-ie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformowali nas nasi czytelnicy.Wcześniej do mieszkańców wielu miejscowości w województwie podkarpackim przyszły SMS-y również oznaczone jako alert RCB. Choćby takie:Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia, że żadnych tego rodzaju wiadomości nie rozsyłało. Jak to się stało, że mieszkańcy otrzymali tę wiadomość jako alert RCB, to będą wyjaśniać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz policja.Projekt "Alert RBC" na razie jest w fazie testów – od kilku miesięcy RCB wysyła m.in. ostrzeżenia pogodowe. Start projektu zaplanowano na 12 grudnia.Jeden z internautów zapytał, czy rozesłane dementi oznacza, iż ktoś się włamał do systemów RCB. Przedstawiciel Centrum odpowiedział, że nie i odesłał na stronę z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami w sprawie alertu.Wśród nich nie ma jednak żadnych informacji dotyczących możliwości włamania do systemu. Jest natomiast o tym, że SMS-y wysyłane będą w razie jakiegoś zagrożenia i że adresatami tych wiadomości będą osoby znajdujące się w obszarze objętym zagrożeniem.Przy pytaniu, co robić, gdy otrzyma się taki SMS, pada odpowiedź: "Należy zastosować się do treści zawartych w wiadomości tekstowej (SMS). Pozwoli to na uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa lub zminimalizowanie jego skutków".