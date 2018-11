Dzieci i narciarze nie będą zadowoleni. Jest długoterminowa prognoza pogody na zimę

Śniegu ma być niewiele. • Fot. Michał Łepecki/Agencja Gazeta

ierowcy i pracujący na świeżym powietrzu na zimę raczej nie czekają, ale dzieci i miłośnicy sportów zimowych z utęsknieniem czekają na opady śniegu. Jednak amerykański portal pogodowy AccuWeather nie daje na to większych nadziei. Grudzień ma być oszczędny w biały puch.Początek grudnia zapowiada się chłodno, ale słonecznie. Z występujących na niebie chmur nie spadnie śnieg, a jeśli to się zdarzy, opady będą symboliczne. Niestety, wszystko wskazuje na to, że śnieżnej magii może zabraknąć także w Święta Bożego Narodzenia.Synoptycy przewidują co prawda temperatury ujemne – od -1 do -2 stopni, ale białego puchu także ma nie być. Na dodatek mapy meteorologiczne pokazują, że Sylwester i Nowy Rok będą z kolei deszczowe, atemperatury utrzymają się około 1 stopnia na plusie.Przez pierwsze trzy tygodnie stycznia także nie będzie można liczyć na śnieg. Przez większość dni temperatura będzie osiągać od 0 do 5 stopni. Więcej śniegu odnotujemy dopiero w ostatnim tygodniu stycznia, kiedy temperatura spadnie w ciągu dnia poniżej zera, co pozwoli przez jakiś czas utrzymać białą pokrywę.Amerykańscy synoptycy przewidują, że luty, poza pierwszym tygodniem, będzie słoneczny. W drugim tygodniu lutego możemy spodziewać się ocieplenia sięgającego nawet 6-8 stopni Celsjusza.Pozostało mieć nadzieję, że długoterminowa prognoza pogody się nie sprawdzi, i będziemy mogli cieszyć się śniegiem. Może nie takim na miarę zimy stulecia, ale wystarczająca pokrywą do jazdy na nartach czy saneczkowego szaleństwa.źródło: accuweather.com