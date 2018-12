Siła nawyku. 5 rzeczy, które możesz zrobić zdalnie, ale z różnych powodów nadal robisz je w ''realu''

Przyglądamy się czynnościom, które nadal wielu praktykuje w ''realu'', chociaż istniejąca technologia pozwala im osiągnąć ten sam cel zdalnie, tyle że szybciej i wygodniej. • mBank

Artykuł powstał we współpracy z mBank

''Ze wszystkich sił we wszechświecie najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.'' Słowa, jakie wypowiedział pisarz Terry Pratchett, wskazują, jak trudno jest zmienić codzienne nawyki. Ta siła tłumaczy, czemu pewne sprawy nadal załatwiamy osobiście, choć możemy zrobić te rzeczy bez wychodzenia z domu.Gwoli sprawiedliwości, nie tylko siła przyzwyczajenia i obawa przed ''nieznanym'' determinują nasze wybory, wzmagając niechęć do wszelkich nowości. Niektórzy trzymają się utartych schematów, ponieważ nie mają w ogóle wiedzy, że istnieje jakaś alternatywa. Albo też coś obiło im się o uszy, ale nie na tyle, by zechcieli zgłębić temat.Przyjrzyjmy się więc czynnościom, które nadal wielu praktykuje w ''realu'', chociaż istniejąca technologia pozwala im osiągnąć ten sam cel zdalnie, tyle że szybciej i wygodniej. Należy jednak dodać, że nie o kreowanie podziałów na lepszych i gorszych tu chodzi, lecz o kierowanie się w życiu zasadą, że ''dopóki nie spróbujesz, to się nie dowiesz''.Kto w swoim życiu konsultował się z lekarzem na żywo online? Miażdżąca większość pewnie pokręci głową, bo takie sprawy załatwia się przecież w trakcie osobistej wizyty w przychodni. Tymczasem rynek telemedycyny, czyli świadczenia usług medycznych na odległość, cały czas się rozwija – w Polsce jego wartość szacuje się na ok. 5 mld euro.Pośrednikiem pomiędzy pacjentem i lekarzem stają się internetowe platformy medyczne. Najczęściej zbierają one informacje od pacjentów i przekazują je lekarzowi, który stawia diagnozę i przesyła ją pacjentowi wraz z receptą na leki. Coraz więcej platform wprowadza też opcję wideokonsultacji, czyli rozmowy ze specjalistą na żywo przez komputer.Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie choroby można diagnozować tą drogą, stad popularny jest model łączenia pierwszej bezpośredniej konsultacji z późniejszym kontynuowaniem leczenia online. I nie można też przejść obojętnie obok faktu, że konsultacje lekarskie online to jednak jak dotąd domena sektora prywatnego.W sektorze państwowym otwarte na technologiczne nowinki stają się urzędy. Sztandarowym przykładem tej otwartości jest możliwość rozliczania się z fiskusem poprzez składanie PIT-u w formie elektronicznej. Dzięki temu rozwiązaniu podatnicy nie muszą stać w kolejce do urzędu skarbowego, gdy zbliża się deadline na złożenie deklaracji podatkowej.Wiele spraw urzędowych w USC, US, ZUS czy urzędzie gminy pozwala załatwić ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Za jej pośrednictwem można m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty, uzyskać odpis aktów, zarejestrować się w urzędzie pracy czy wystąpić o przyznanie świadczenia ''Rodzina 500+''.Zakładanie konta? W tym celu sporo Polaków wybiera tradycyjną wizytę w banku. Aby otworzyć rachunek osobisty, nie trzeba jednak wcale wychodzić z domu. Banki cały czas wymyślają sposoby na uproszczenie całej procedury, aby była ona szybsza i wymagała jak najmniej papierologii. Stąd rosnące inwestycje w rozwój technologii wideorozmów.Cel jest prosty – klient ma mieć możliwość porozmawiania na żywo z konsultantem i załatwienia na odległość wszystkich formalności. Do ostatnich nowości w obszarze komunikacji między bankami a otwierającymi rachunki klientami należy zakładanie konta przez aplikację w smartfonie . Takie rozwiązanie wprowadził na rynek jako pierwszy mBank.Jak to działa? Wystarczy ściągnąć i zainstalować aplikację na smartfon, po czym wybrać opcję ''Otwórz rachunek przez wideo''. W czasie rozmowy wideo konsultant weryfikuje tożsamość zakładającego konta i składa wniosek w jego imieniu. Umowa zostaje zawarta, gdy klient dokona jej autoryzacji przy pomocy otrzymanego od banku 4-cyfrowego kodu.Kultura ''zrób to online'' dociera też do rodzimej poczty. Wśród jej klientów pokutuje przekonanie, że bez wizyty w placówce nie da się nadać paczki. Tymczasem coraz więcej usług pocztowych dostępnych jest w trybie online. Poza elektronicznymi listami i kartkami pocztowymi można zamówić też usługi kurierskie.Pocztowy kurier działa w systemie ''od drzwi do drzwi'', czyli odbiera przesyłkę od nadawcy i dostarcza ją do adresata. Zlecenie usługi odbywa się drogą telefoniczną lub elektroniczną. Być może fakt, że klienci indywidualni nie korzystają z tej usługi poczty jeszcze na masową skalę, wynika z ceny – nadawanie paczek tym systemem to po prostu wyższy koszt.Niezapłacone przez kontrahentów faktury? Nie trzeba od razu pisać pozwu i biec z nim do biura podawczego w sądzie. W sprawach dotyczących niewielkich roszczeń finansowych można skorzystać z procedury Elektronicznego Postępowania Upominawczego, czyli dochodzić roszczeń drogą pozwu elektronicznego.EPU skutkuje wystawieniem nakazu zapłaty. Jeśli pozwany zapłaci należność, sprawa jest zakończona. Jeśli jednak złoży sprzeciw, wtedy trzeba szykować się na tradycyjną batalię sądową. Gdy e-pozew pozostanie bez odpowiedzi, nakaz się uprawomocnia i można wnioskować u komornika o wszczęcie egzekucji. W końcu czas to pieniądz.