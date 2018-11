Polski sędzia popełnił błąd? Kontrowersyjna decyzja Szymona Marciniaka w hitowym meczu Ligi Mistrzów

Szymon Marciniak w meczu PSG – Liverpool podjął zaskakującą decyzję. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Dla mnie Mane się kładł i szukał karnego, ale Marciniak i asystenci mieli strasznie trudne zadanie, żeby ocenić to w czasie rzeczywistym, bez powtórki. Jakąkolwiek decyzję podjęli - akurat za tę sytuację nie ma sensu się pastwić. Wyjątkowo niewdzięczna. — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) 28 listopada 2018

potkanie PSG z Liverpoolem było jednym z największych hitów piątej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed odpowiedzialnym zadaniem poprowadzenia tego spotkania stanął najlepszy polski sędzia Szymon Marciniak. I już po meczu trzeba otwarcie powiedzieć, że Polak nie uniknął kontrowersji.Paryżanie przystępowali do meczu z ubiegłorocznymi finalistami z nożem na gardle. PSG musiało pokonać Liverpool, aby sobie nie skomplikować sytuacji grupowej przed ostatnią kolejką grupowych spotkań.W efekcie gospodarze błyskawicznie ruszyli do ataku. Już w 13. minucie objęli prowadzenie po golu Bernata, a 24 minuty później na 2:0 podwyższył Neymar.Goście jednak nie poddawali się i jeszcze przed przerwą Sadio Mane wywalczył rzut karny – i to był najbardziej kontrowersyjny moment spotkania, po raz kolejny potwierdziło się też, że w Lidze Mistrzów po prostu potrzebny jest VAR.Marciniak początkowo po akcji Sadio Mane nie podyktował rzutu karnego i wskazał tylko na narożnik boiska. Piłkarze "The Reds" nie pogodzili się jednak z rzutem rożnym i zaczęli gorąco protestować. I rzeczywiście Marciniak po konsultacji z asystentem zmienił decyzję.Wtedy protestować zaczęli Paryżanie, ale ostatecznie rzut karny pewnie wykonał James Milner.Czy Szymon Marciniak słusznie postąpił? Komentatorzy podkreślają, że polski arbiter miał sytuację bardzo ciężką do oceny, a Sadio Mane raczej szukał karnego i bardziej się dał sfaulować na siłę niż został sfaulowany.Ostatecznie jednak PSG wygrało, więc nie doszło do wypaczenia wyniku meczu.