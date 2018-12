Do branży kreatywnej powinni pasować jak ulał, ale coś jest nie tak. Kulisy rekrutacji millenialsów

Z młodymi pracownikami są problemy – tak brzmi popularna opowieść o rekrutacji pokolenia wchodzącego na rynek pracy. • Fot. Pexels

Definicja millenialsa Statystyczny polski millenials jest hybrydą fantastyczną, stworzoną na potrzeby mediów i różnych innych instytucji. Pod tą kategorią zrównuje się prawilnego dzika (tak nazywają się niektórzy blokersowi kulturyści), lojalnego wobec swojego klubu i swojego piwa, nazywającego swoją dziewczynę świnią i noszącego koszulkę z groźbą czynów karalnych wobec “konfidentów”, oraz H&M-ową hipsterkę pragnącą być alternatywną i kulturalną, w kawiarniach proszącą o latte na sojowym mleku i noszącą ciuchy swojego chłopaka, nazywanego "nie-mężem”. Dzik i hipsterka mogą mieszkać w tym samym bloku, będą jednak sobą gardzić, mówić innymi językami, jarać się innymi hajpami.

millenialsach, którzy gremialnie wchodzą na rynek pracy i sprawiają ogromne problemy rekruterom, pracodawcom i starszym kolegom słyszy się od dawna. Wszystkie te kłopoty skupiają się jak w soczewce w szeroko pojętej branży kreatywnej, która wymaga szybkości, umiejętności pracy zespołowej, myślenia strategicznego, a przede wszystkim pokory. Jak naprawdę wygląda zatrudnianie pracowników młodszego pokolenia i praca z nimi w tak wymagających zawodach?Nawet powierzchowne śledzenie doniesień z gospodarki pozwala utwierdzić się w przekonaniu, że w naszym kraju brakuje pracowników. Dotyczy to także branży kreatywnej, która wydawałoby się mekką młodych, ambitnych, wykształconych młodych ludzi, którzy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy.I rzeczywiście, chętnych raczej nie brakuje. Jest jednak jeden poważny problem – wielu kandydatów nie ma żadnego realnego doświadczenia i świadomości z czym wiąże się dana praca. Czy to media, czy agencje marketingowe i PR-owe nie mają obecnie łatwego życia. Rekrutacja nowych pracowników – wbrew pozorom – jest trudniejsza niż kiedykolwiek.O co właściwie chodzi z tzw. millenialsami? Przecież co jakiś czas na rynek pracy wchodzi kolejne pokolenie, a nigdy nie było tak dużego larum i narzekań na kandydatów do pracy.Szukając opinii na temat pokolenia Y, internet oferuje nam tysiące odpowiedzi, z których przebija jedno stwierdzenie: millenialsi to w większości ludzie z wygórowanymi oczekiwaniami, chcący od razu zarabiać duże pieniądze, bez doświadczenia zawodowego, niechętni do poświęcania swojego czasu na rzecz pracy , projektu czy firmy. Zresztą, pokolenie to już zyskało stałe określenie "roszczeniowego" W dodatku nie uznają autorytetu szefa, traktują go jako równoprawnego pracownika, tyle, że z szerszymi kompetencjami. Mają także problemy z dogadaniem się ze starszymi kolegami i z pracą w zespole. Taki obraz młodego kandydata do pracy rysuje się z opisów pracodawców i osób zajmujących się rekrutacją.Jeszcze inną definicję podaje raport "Co nie styka z młodymi w branży?", opracowanego dla Stowarzyszenia Agencji Reklamowych.Sami zainteresowani tłumaczą to zupełnie inaczej. Chcą żyć na dobrym poziomie bez wieloletniego czekania na lepsze płace. Brak doświadczenia wynika z niedostosowania uczelni do realiów rynku pracy oraz braku czasu ze strony pracodawców na "przyuczenie" młodego pracownika. Z kolei elastyczny grafik i trzymanie się zdrowej ilości czasu spędzonego w pracy ma pomóc utrzymać wysoką efektywność i kreatywność.Za takim podejściem do pracy zaznajomiony jest Hubert Kifner, odpowiedzialny za rekrutację pracowników w MSL Group.– Najważniejsza cecha to pewność siebie, co może być zarówno atutem jak i przekleństwem. Przekłada się to na brak przywiązania do miejsca pracy oraz koncentrację na możliwościach samorozwoju i możliwych do osiągnięcia benefitach – mówi ekspert. I dodaje, że zwracanie uwagi na work-life balance, do której potrzebne jest zaangażowanie w wykonywaną pracę w określonych terminach, jest korzyścią zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy – mówi.Jednak sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż powszechne "prawdy objawione". Tym bardziej, że wbrew pozorom, realia branży w zakresie zatrudniania młodych osób niewiele się zmieniły.– Gdy zaczynałem przygodę z marketingiem, a było to naście lat temu, to dostałem karton filmów od mojego przełożonego, który powiedział mi: "Weź to obejrzyj i naucz się tego zawodu". No i poległem. Tak się nie da. Niczego się nie nauczyłem, nie miałem też żadnego mentora, nie było kogo zapytać. To było lata temu, ale niewiele się zmieniło. Teraz jestem po drugiej stronie. Przez ostatni rok spotkałem około 200 kandydatów do pracy. I wnioski są takie, że potrzeba młodych pracowników wychowywać, a nie ma na to czasu. Nikt im nie chce poświęcić czasu i ich poprowadzić – mówi ekspert.Potwierdzają to też badania Stowarzyszenia Agencji Reklamowych. – Młodzi ludzie wskazali, że branża reklamowa jest bardzo hermetyczna, a jak już ktoś się do niej dostanie, to nie ma tam wsparcia i mentoringu. I nie pomagają w tym działania działów HR-u – dodaje Borczyński.Okazuje się, że decydującym czynnikiem tego, jak obecnie wyglądają starania się o pracownika, jest jego… wychowanie.– Dużo młodych ludzi słyszało od rodziców, że jesteś najlepszy, wyjdziesz z domu możesz zrobić wszystko. Wcześniej tak nie było. Nasi rodzice przechodzili szczebel po szczeblu. Teraz patrzy się przez pryzmat czynnika ekonomicznego. Często myślenie wygląda mniej więcej tak: "Agencja reklamowa, czyli dużo kasy, więc muszę powiedzieć 8 tysięcy". A taka suma to pensja osoby która pracuje 3 do 5 lat. I to nie jest buńczuczne zachowanie roszczeniowych młodych ludzi. To po prostu brak świadomości tego, jak funkcjonuje rynek – opowiada Adam Borczyński.– Trzeba też uczyć multitematyczności i niezamykania się w bardzo wąskich kategoriach, co nieraz blokuje pracę nad projektem. My szukamy ludzi rodzaju "Neavy Seals", którzy będą potrafili odnaleźć się w przeróżnych dziedzinach i tematach – dodaje.Co ciekawe, inne zdanie o młodych kandydatach do pracy ma Hubert Kifner. Ekspert podkreśla, że sztywny podział na wiek i określanie według niego jakichkolwiek charakterystycznych cech jest zgubne.– Osoby, które funkcjonują na rynku pracy od kilku lat i nie przekroczyły 35. roku życia, są moim zdaniem bardziej odważne od swoich starszych koleżanek i kolegów. Wynika to z co najmniej dwóch przesłanek. Pierwsza z nich to obecna sytuacja na rynku pracy, która jest korzystna dla pracowników. Druga to moment rozwoju życiowego i zawodowego. Brak rodziny to skłonność do akceptowania większego ryzyka i naturalna chęć zbierania doświadczeń w różnych obszarach – mówi nam Hubert Kifner.Jest też coś, czego starsi powinni się uczyć od młodszych. – Odwaga do wyrażania własnych potrzeb i egzekwowanie ustalonych zasad w miejscu pracy to atrybuty, których starsze pokolenia powinny się od millenialsów uczyć – dodaje.Jednocześnie przyznaje, że rekrutacja w obecnym czasie jest wręcz ekstremalnie trudna. – Sprostanie oczekiwaniom przyszłego pracownika może być trudne z przyczyn finansowych, ale prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie osoby, która w realny sposób ocenia swoje możliwości i to co jest w stanie zaoferować pracodawcy – mówi Kifner.– Coraz częściej szacunek i partnerskie podejście wypierane jest przez roszczeniową postawę młodych ludzi bez równoważenia własnych oczekiwań umiejętnościami – przyznaje ekspert, który z rekrutacją pracowników w różnym wieku ma do czynienia już od 13 lat.Jednak narzekanie na wchodzących na rynek pracy i obrażanie się na ich żądania, braki i zwyczaje nie poprawia sytuacji na rynku pracy i nie pomaga w zatrudnianiu nowych pracowników. Niektóre agencje zaczynają brać sprawy w swoje ręce i inwestować nie tylko pieniądze, ale i jeszcze cenniejszy czas w wychowanie dobrych pracowników.Taką inicjatywą jest choćby konkurs Just Brief . I nie, nie polega on na wymyśleniu nowego hasła reklamowego dla jednej z dużych firm, które będzie promowało jej produkty w social mediach. W tym przypadku chodzi o naprawdę poważną pracę dla globalnej marki i stworzenie realnej kampanii, która zostanie wdrożona w życie. W tegorocznej odsłonie, która jest już na etapie szlifowania gotowych pomysłów, "kontrahentem" jest Uber Eats.Jak mówi Adam Borczyński z agencji Performante, który nadzoruje konkurs, a jednocześnie od lat zajmuje się rekrutacją, tego typu konkurs ma na celu przyciągniecie studentów i świeżo upieczonych absolwentów, którzy maja szansę uzyskać pierwszy poważny projekt do swojego portfolio.Przyznaje też, że do podobnych działań będzie zmuszonych większość firm. – Za chwilę obudzimy się z ręką w nocniku i będziemy musieli szukać seniorów, którzy są ze "starej gwardii", albo za 5 czy 10 lat będziemy mieli braki – dodaje.Hubert Kifner zwraca uwagę na inny aspekt zmiany, jaka musi zajść także po stronie pracodawców.– Trzeba uczyć się czerpać siłę z różnorodności. Pracownicy z odmiennym doświadczeniem, stylem życia i światopoglądem - pracując razem - potrafią tworzyć ciekawe koncepty i rozwiązania. "Świeża krew" daje nowe spojrzenie na stare problemy. Pozwala dostrzec oraz zrozumieć rzeczy i zjawiska typowe dla danego pokolenia – twierdzi ekspert z MSL Group.Branża kreatywna, wydaje się być mekką wchodzącego na rynek pokolenia, które z nowymi technologiami i mediami nie ma problemu. I rzeczywiście jest, tyle tylko, że jak pokazują praktycy, którzy na co dzień zajmują się przyjmowaniem do pracy, problemem jest wyciągnięcie młodych kandydatów z bańki wyobrażeń o idealnej pracy do realnego świata.Po drugiej stronie także jest miejsce na zmianę podejścia. Brak czasu i inwestowanych środków w przeszkolenie i wdrożenie potencjalnych pracowników prędzej czy później odbije się na tym rynku.