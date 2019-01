Pewnie nawet nie wiesz, że dla pewnej wielkiej firmy jesteśmy "centrum świata”

Fabryka GSK w Poznaniu. • Materiały prasowe

Nikos Xydias Dyrektor generalny GSK w Polsce Produkcja najnowszych leków HIV w Polsce to doskonały dowód na to, że jest to dobry kraj do prowadzenia działalności opartej o badania i rozwój oraz innowacje. Innowacje są wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie nasze działania prowadzone w Polsce. Dziś dostarczamy polskim pacjentom wiele nowych rozwiązań terapeutycznych, takich jak pierwsza na świecie szczepionka przeciw zakażeniom meningokokami typu B, nowoczesne leczenie biologiczne dla chorych na astmę ciężką czy wspomniane już leki antyretrowirusowe. Innowacje, które opracowujemy z myślą o pacjentach, są siłą napędową dla nowych rozwiązań, które wdrażamy w innych obszarach działalności.

atrudniają w Polsce 2 tys. osób, w tym ponad 75 proc. z wyższym wykształceniem. W 2017 r. odprowadzili ok. 250 mln zł podatków i składek ZUS. Na co dzień współpracują z 2400 podmiotami. GSK nie jest polską firmą ale to właśnie u nas rozwija prężnie swoją działalność, co oczywiście jest pozytywnym wydarzeniem dla naszej gospodarki.Firma podkreśla, że w ciągu ostatnich lat zainwestowała w Polsce 2 mld zł. Przemysł farmaceutyczny, nie od dziś jest w Polsce ważną gałęzią gospodarki.Spółka zmodernizowała też i rozbudowała fabrykę leków w Poznaniu, zbudowała 5 centrów kompetencji i prowadzi 50 badań klinicznych. W Polsce funkcjonują także 2 centra logistyczno-dystrybucyjne realizujące rocznie ok. 760 tys. dostaw leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia GSK na rynki europejskie i wschodnie.Pierwsze inwestycje GSK w Polsce, miały miejsce już w 1998 r. Wtedy to poznańska fabryka leków została włączona do globalnej sieci fabryk GSK. Przez ten czas do produkcji wprowadzono 81 transferów leków, dzięki czemu znacznie zwiększył się wolumen wytwarzanych w Polsce produktów. Każdego dnia w fabryce produkowanych jest 8,7 mln tabletek i 1,3 mln kapsułek. Obecnie, firma eksportuje produkty na ponad 130 rynków globalnych, w porównaniu do ok. 20 w roku 1998 r.W 2017 r. GSK uruchomiła nową inwestycję, czyli produkcję innowacyjnych, chronionych patentem leków stosowanych w leczeniu zakażeń HIV. To leki najczęściej stosowane w zakażeniu HIV na całym świecie. Trafiają one do pacjentów w ok. 130 krajach. Leki przeciwko HIV są produkowane w Poznaniu od kilkunastu lat.Ten światowy gigant farmaceutyczny, również w Polsce pracuje nad wynalezieniem nowych leków - prowadzi 50 badań klinicznych o wartości ponad 12 mln zł w 8 obszarach terapeutycznych, m.in. w onkologii, kardiologii czy chorobach autoimmunologicznych. Obejmują one 800 pacjentów.Jako kraj, w GSK jesteśmy też swoistym "centrum świata”, ponieważ to u nas znajduje się centrum zarządzania dostawami leków i szczepionek oraz produktów ochrony zdrowia na rynki zagraniczne.Centrum dystrybucyjno-logistyczne w Gądkach zarządza dostawami leków i szczepionek do 30 tys. punktów w 12 krajach europejskich, realizując rocznie 750 tys. dostaw. Z kolei za dystrybucję produktów ochrony zdrowia odpowiada centrum dystrybucyjno-logistyczne w Kampinosie, które realizuje rocznie 11 tys. dostaw ok. 130 mln produktów konsumenckich na 16 rynków.Skoro jesteśmy "centrum świata”, to GSK zbudowała u nas również 5 centrów kompetencji. Największym jest Centrum Usług Biznesowych GSK IT, utworzone w 2005 r. i zatrudniające obecnie 700 osób.Tworzy je m.in. 6 specjalistycznych zespołów, które wspierają od strony technologicznej, informatycznej i obliczeniowej procesy badawczo-rozwojowe prowadzące do opracowania nowych leków i szczepionek, ich produkcji, jak i codzienną działalność powiązaną z dostarczaniem produktów leczniczych pacjentom na całym świecie.Pozostałe centra zajmują się finansami, nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii, projektami marketingowymi i medycznymi oraz kwestiami regulacyjnymi.– Inwestycje GSK w Polsce to przykład konsekwentnego i zwiększającego się zaangażowania w rozwój polskiej gospodarki. Mówimy nie tylko o inwestycjach związanych z produkcją i eksportem, ale także o tych budujących inteligentną reindustrializację. Dzięki nim w centrach kompetencji możemy tworzyć nowe, wysokopłatne miejsca pracy i prowadzić innowacyjne projekty o zasięgu globalnym zasięgu – tłumaczy Krzysztof Kępiński, dyrektor relacji zewnętrznych i publicznego rynku szczepionek GSK.Sektor farmaceutyczny, a w szczególności jego część, która w Polsce prowadzi nie tylko sprzedaż ale również produkcję farmaceutyków, jest bardzo ważny dla polskiej gospodarki. Rząd wielokrotnie zapowiadał wspieranie rozwoju tych firm. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie to robił.