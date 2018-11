"Do polityków i ludzi dobrej woli". Mocny protest Dorocińskiego przeciw podwyżce planowanej przez PiS

Marcin Dorociński wystąpił z apelem do polityków PIS, aby zlitowali się nad zwierzętami w Polsce i nie podnosili podatku VAT na leki weterynaryjne. • Fot. Adam Stepień / Agencja Gazeta

opularny aktor Marcin Dorociński nie może pogodzić się z planowaną przez rząd PiS podwyżką podatku VAT na artykuły weterynaryjne. "Nie jesteśmy sami na tej planecie, jesteśmy odpowiedzialni za zwierzęta. Nie utrudniajmy ich i tak bardzo ciężkiego losu w Polsce" – apeluje Marcin Dorociński."Proszę pojechać do pierwszego lepszego schroniska i zobaczyć jak wyglądają ich realia" – apeluje do polityków PiS Marcin Dorociński . To fragment, zaledwie jedno zdanie z długiego listu, jaki popularny aktor adresuje do polityków Prawa i Sprawiedliwości, próbując zwrócić ich uwagę na fatalny los zwierząt w Polsce.Dorociński przekonuje, że wielu osób nie będzie stać na droższe lekarstwa i usługi medyczne dla swoich podopiecznych. Już dziś wizyta u weterynarza wiąże się z wydatkiem kilkudziesięciu lub kilkuset złotych. Jeśli PiS podniesie podatek VAT z 8 do 23 proc., będzie jeszcze drożej."Fundacje i stowarzyszenia pomagające zwierzętom w większości upadną, schroniska nie będą Nie jesteśmy sami na tej planecie, jesteśmy odpowiedzialni za zwierzęta. Nie utrudniajmy ich i tak bardzo ciężkiego losu w Polsce. Proszę pojechać do pierwszego lepszego schroniska i zobaczyć jak wyglądają ich realia" – kończy swój dramatyczny apel popularny aktor.Wtórują mu internauci, którzy w komentarzach żalą się, że rząd znajduje środki na wypłacanie 500+ nawet zamożnym osobom, a szuka sposobów na dodatkowe wpływy do budżetu tam, gdzie właśnie należałoby pomysleć o wprowadzeniu jakichś ulg.