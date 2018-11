Quentin Tarantino... ożenił się! Oto wybranka twórcy "Kill Billa" i "Django"

Quentin Tarantino ożenił się z Daniellą Pick. • Fot. flickr.com/ Gage Skidmore CC SA 2.0

Bartosz Świderski

J

ak donosi "The Independent" król kina akcji Quentin Tarantino w środę stanął na ślubnym kobiercu i powiedział sakramentalne "tak" piosenkarce Danielli Pick. Para zaręczyła się rok temu.Według informacji " The Independent " Tarantino i Pick poznali się w Izraelu w 2009 roku. Wtedy właśnie amerykański reżyser przebywał w ojczyźnie swojej żony z promocją filmu "Bękarty Wojny".35-letnia Daniella Pick jest piosenkarką i modelką. Para zaręczyła się w 2017 roku. Fani Tarantino są zachwyceni i zdziwieni, bo reżyser stronił od miłosnych zobowiązań. Przypomnijmy, że Tarantino pracuje obecnie nad filmem, który opowiada historię Romana Polańskiego. W rolę polskiego reżysera wcieli się Rafał Zawierucha Źródło: " The Independent