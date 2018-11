Światowy POP znad Wisły – koncert Lanberry w klubie Hybrydy

fot. mat. prasowe

„Światowy POP znad Wisły” – tak nowy album Lanberry, pt. miXtura, zapowiada serwis Apple Music. Już 11 grudnia zabrzmi on w warszawskim klubie Hybrydy.Lanberry do szerszej publiczności trafiła za sprawą singla Podpalimy świat, który w bardzo szybkim tempie podbił playlisty największych rozgłośni radiowych w Polsce. Kolejne single tylko ugruntowały znakomitą pozycję wokalistki na listach przebojów. Hity takie jak Piątek, Ostatni most czy Gotowi na wszystko znają i śpiewają wszyscy, a na platformie YouTube padają kolejne miliony odtworzeń.W listopadzie br. artystka wydała drugi studyjny album – miXtura – z którego pochodzą dwa nowe single: Heart of Gasoline i Nie ma mnie, grane obecnie we wszystkich stacjach radiowych.11 grudnia warszawska publiczność będzie miała po raz pierwszy okazję wysłuchać na żywo najnowszego materiału artystki w trakcie koncertu w klubie Hybrydy.Lanberry jest autorką angielskich słów do utworu "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel, którym wygrała Eurowizję Junior.Dołącz do wydarzenia na Facebooku