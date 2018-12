Dwanaście misiów na dwanaście miesięcy i jeden cel: pomóc małych pacjentom

Niezwykły, charytatywny kalendarz powstawał na trzech szpitalnych oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. • Materiały prasowe

Środki zebrane dzięki kalendarzowi będą przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do nauki i zabawy dla chorych dzieci. • Materiały prasowe

iś styczniowy jest... piosenkarzem. Serduszkowy króluje w lutym, a kolejne miesiące to kolejne niespodzianki. Ten niezwykły, charytatywny kalendarz powstawał na trzech szpitalnych oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.Dlaczego Misie z Parkitki? Parkitka to dzielnica Częstochowy, w której znajduje się główna siedziba szpitala. Jest to autorski projekt realizowany w placówce po raz drugi.Przed misiami z kalendarza trudne zadanie: trzeba zdobyć fundusze i wyposażyć świetlice szpitalne na oddziałach pediatrycznych i chirurgii dziecięcej w nowoczesne materiały edukacyjne. W każdej świetlicy mali pacjenci, pod okiem pedagogów, malują , wycinają, uczą się i bawią w miarę swoich możliwości.– Nie ma co ukrywać, że kolorowych materiałów do rysowania nigdy nie będzie zbyt wiele. Na pewno wykorzystamy je by aktywnie działać na rzecz małych pacjentów. Staramy się, aby czas pomiędzy badaniami i zabiegami był dobrze zagospodarowany, przede wszystkim dla rozwoju dziecka – tłumaczą nauczyciele ze Szpitalnych Grup Wychowawczych.Grupy działają w ramach Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie i na co dzień pomagają chorym maluchom choć na chwilę oderwać się od szpitalnej rzeczywistości.Na kartkach charytatywnego kalendarza są misie w niecodziennych wersjach i... kolorach np. różowe, biegające po łące, zajadające się miodem i czytające kolorowe książeczki.Jak zdobyć niecodzienny kalendarz i wspomóc szpitalne świetlice? Wystarczy przekazać dobrowolny datek na rzecz Fundacji "Ratujmy Życie Dzieciom” w Częstochowie, nr konta 18 82 73 00 06 20 01 00 08 38 30 0001 .Oczywiście w tytule trzeba napisać "Misie z Parkitki”. Następnie ustalić dogodną formę odbioru kalendarza poprzez oficjalny profil szpitala na Facebooku @SzpitalParkitkaCzestochowa