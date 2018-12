"Ojcze Dyrektorze, ja byłem". Znany ksiądz odpowiada ojcu Rydzykowi na pytanie o "Kler"

Jezuita o. Grzegorz Kramer odpowiedział Rydzykowi na pytanie o "Kler". • Fot. Michał Łepecki / Agencja Gazeta

R

"Kto z was był, ręka do góry, na filmie "Kler"? Przyznajcie się, jak żeście dołożyli pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili. Katolicy trzymają z katolikami, Polacy trzymają z Polakami, i to będzie normalne". o. Tadeusz Rydzyk.



Ojcze Dyrektorze ja byłem i był mój biskup. — Grzegorz Kramer (@ojcieckramer) 2 grudnia 2018

Księże Grzegorzu, jestem niedowiarkiem, tkwiącym jednak ciągle w chrześcijaństwie, w którym wyrosłem. Nie wiem, jak ksiądz to przyjmie, ale katolicyzm księdza jest tym, w którym nawet jako niedowiarek dobrze bym się

czuł. Dziękuję za księdza pracę tutaj i pozdrawiam. — Waldemar Kuczyński (@PanWaldemar) 2 grudnia 2018

eakcja o. Grzegorza Kramera to najlepszy dowód na to, że nie wszyscy przedstawiciele duchowieństwa są tacy, jak bohaterowie filmu "Kler".– Kto z was był, ręka do góry, na filmie "Kler"? Przyznajcie się, jak żeście dołożyli pieniądze do tamtej kasy, żeby dalej szkodzili. Katolicy trzymają z katolikami, Polacy trzymają z Polakami, i to będzie normalne – grzmiał o. Tadeusz Rydzyk Na te słowa redemptorysty odpowiedział o. Grzegorz Kramer – jezuita, a zatem reprezentant kleru. "Ojcze Dyrektorze ja byłem i był mój biskup" – napisał na Twitterze.Wypowiedź jezuity znalazła uznanie m.in. publicysty Waldemara Kuczyńskiego."Księże Grzegorzu, jestem niedowiarkiem, tkwiącym jednak ciągle w chrześcijaństwie, w którym wyrosłem. Nie wiem, jak ksiądz to przyjmie, ale katolicyzm księdza jest tym, w którym nawet jako niedowiarek dobrze bym się czuł. Dziękuję za księdza pracę tutaj i pozdrawiam" – napisał były minister.Hitem sobotnich urodzin Radia Maryja jest zdjęcie Stanisława Piotrowicza z różańcem . Internauci komentując fotografię, wypominali Piotrowiczowi niechlubną przeszłość z czasów PRL. Poseł PiS był komunistycznym prokuratorem odznaczonym przez władze. Mateusz Morawiecki modlił się za to za rodaków, którzy "nie kochają Polski tak mocno jak my".