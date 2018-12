UEFA stworzy nowe rozgrywki dla takich słabeuszy jak my. Będzie "Liga Europy 2"

Carlitos i Dominik Nagy z Legii. Liga Europy 2 - tak roboczo nazywają się nowe rozgrywki UEFA, które mają być szansą dla klubów ze słabszych piłkarsko krajów. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

obecnym sezonie żadnej polskiej drużynie nie udało się zakwalifikować do grupy Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Wygląda jednak na to, że jest ratunek dla naszej ekstraklasy. UEFA stworzyła trzeci puchar europejski, w którym mistrz Polski będzie miał zagwarantowany udział. Nowe rozgrywki to szansa dla słabszych piłkarsko krajów.UEFA przyjęła w niedzielę w Dublinie nowe zasady dotyczące europejskich pucharów w latach 2021-2024. Najważniejszą zmianą jest utworzenie trzeciego europejskiego pucharu pod roboczą nazwą Liga Europy 2 . Zwycięzca polskiej ekstraklasy dostanie się do rozgrywek z urzędu.W Lidze Europy 2 także obowiązywać będą współczynniki, które tak bardzo rzutują na rozstawienie w rundach eliminacyjnych. A pozycja polskich zespołów w klubowym rankingu jest na tyle kiepska, że często trafiają w eliminacjach na teoretycznie mocniejszych rywali, co zamyka im drogę do elity. W ten sposób zwiększa się sportowy dystans do najlepszych, a bogaci stają się jeszcze bogatsi.Do fazy grupowej dostaną się 32 drużyny. Dodatkowo do play-off trafią zespoły z trzecich miejsc w grupach Ligi Europy. Zwycięzca Ligi Europy 2 zagra w następnym sezonie Ligi Europy. W tych drugich rozgrywkach zmniejszono liczbę drużyn w grupach z 48 do 32.Przypomnijmy, że mistrz Polski Legia Warszawa zaliczył latem jedną z największych wpadek w historii polskiej piłki nożnej . "Wojskowi" odpadli z półamatorską drużyną Dudelange (mistrz Luksemburga) i pożegnali się z Ligą Europy już w fazie kwalifikacji.Wcześniej Legia przegrała w kwalifikacjach Champions League po dwumeczu ze słowackim Spartakiem Trnava. Także inne polskie drużyny nie zakwalifikowały się do fazy grupowej obu europejskich pucharów: Ligi Mistrzów i Ligi Europy.źródło: BBC