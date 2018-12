"Planeta rozdzwoniła się jak dzwon". Tajemniczy dźwięk obiegł Ziemię i nikt nie wie, co się stało

W okolicach wyspy Majotta zaobserwowano 11 listopada tajemnicze trzęsienie ziemi. • Fot. 123RF / Zdjęcie seryjne

Francuska służba geologiczna podejrzewa, że powstaje nowy wulkan. Źródłem tajemniczego dzwonienia mają być ruchy magmy pod dnem oceanu. System GPS wykazał, że Majotta przesunęła się o pięć centymetrów na południowy wschód w czasie krótszym niż pięć miesięcy. Wszystko to jednak tylko spekulacje. Inna hipoteza zakłada, że był to skutek eksplozji małej asteroidy w górnych warstwach atmosfery.





igdy nie spotkałem się z czymś podobnym – tak Göran Ekström, sejsmolog z Uniwersytetu Kolumbia, skomentował tajemnicze wstrząsy na całym świecie. Zjawisko, które zaobserwowano niedaleko wyspy Majotta na Komorach 11 listopada, rozprzestrzeniło się w innych miejscach kuli ziemskiej.– Było tak, jakby planeta rozdzwoniła się jak dzwon , utrzymując monotonną, niską częstotliwość – mówił Ekström w rozmowie z "New Zealand Herald".Nietypowe trzęsienie ziemi zarejestrowały sejsmografy wszystkich agencji geologicznych na świecie. Zanotowano potężną falę sejsmiczną o bardzo niskiej częstotliwości, która trwała ponad 1,5 godziny – a to bardzo rzadkie zjawisko.Czujniki najpierw wzbudziły się niedaleko Majotty pomiędzy Madagaskarem a wschodnim wybrzeżem Afryki. Potem sygnały o wstrząsach napłynęły z Chile, Nowej Zelandii, Kanady, Hawajów a nawet Hiszpanii.Dlaczego trzęsienie ziemi można odbierać jako dziwaczne? Typowe wstrząsy charakteryzują się falą pierwotną o wysokiej częstotliwości. Po niej nadchodzi fala wtórna. Dopiero w trzeciej kolejności pojawia się fala powierzchniowa.Tymczasem fala powierzchniowa, która rozeszła się po kuli ziemskiej 11 listopada, nie była zapowiedziana. Nie było ani pierwotnej, ani wtórnej fali. Zagadkę – przynajmniej do pewnego stopnia – ma wyjaśniać to, co dzieje się od sześciu miesięcy na Majotcie, która leży w połowie drogi między Madagaskarem a kontynentem afrykańskim. Od maja wyspę nawiedzały silne trzęsienia ziemi. W maju doszło do kilku mocnych wstrząsów z najsilniejszym o magnitudzie 5,8 stopni.