Karnawał hipokryzji na urodzinach Radia Maryja. Bawili się politycy PiS zamieszani w afery

Z

amieszani w skandale obyczajowe politycy PiS także byli obecni na urodzinach katolickiej rozgłośni Radio Maryja. Obaj na jakiś czas trafili do politycznego czyśćca w związku z oskarżeniami o posiadanie kochanki i znęcanie się nad żonami. Na urodzinach Radia Maryja stali zaraz za premierem Morawieckim.Urodziny Radia Maryja to coroczne spotkanie polityków prawicy z ojcem Tadeuszem Rydzykiem . To okazja do wspólnego zaśpiewania religijnych piosenek i kołysania się w ich rytm. Tu widać jak na dłoni, kto ze świata polityki jest w łaskach redemptorysty, a z kim właśnie się pogniewał.W tym roku wielkim nieobecnym był Jarosław Kaczyński . Za to pośród polityków PIS można było zauważyć twarze dwóch, którzy z dekalogu uczynili spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W Toruniu stali w trzecim rzędzie za premierem Mateuszem Morawieckim i śpiewali w najlepsze. Poseł Łukasz Zbonikowski i senator Waldemar Bonkowski zachowywali się tak, jakby ich nie dotyczyły żadne skandale obyczajowe. Zbonikowski miał wielokrotni "nieszkodliwie szarpać"" swoją żonę, na jaw wyszedł też jego romans z asystentką.Poseł ma prosty przepis na "dobrą żonę" – Ma być ładna, żeby seks nie był przymusem. Niewysoka, z płaską głową, żeby można było na niej postawić szklankę z piwem. Do tego posłuszna, inteligentna i w miarę majętna. Powinna być katoliczką, by wiedziała, gdzie jej miejsce – wyjawiła w jednym z wywiadów jego żona.Natomiast senator Waldemar Bonkowski publicznie twierdzi, że dla niego najważniejsze są Bóg, honor i ojczyzna, ale miał uwikłać się w romans z kobietą poznaną na miesięcznicy smoleńskiej. Miał też bić żonę i czynić z jej życia piekło.