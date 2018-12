Putin się wycofuje? Rosja częściowo zniosła blokadę ukraińskich portów na Morzu Azowskim

Rosjanie częściowo znieśli blokadę ukraińskich portów na Morzu Azowskim. • Fot. Twitter / Wołodymyr Omelan

osjanie częściowo odstępują od blokady ukraińskich portów na Morzu Azowskim. Pierwsze statki zawinęły już do portów w Mariupolu i Berdiansku. Jednak wciąż 17 jednostek czeka na pozwolenie Rosjan, by przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską.Od czasów bezprawnego zajęcia Krymu Rosja rości sobie prawa do Cieśniny Kerczeńskiej i Morza Azowskiego. Spór o swobodę przepływu z Morza Czarnego na Morze Azowskie stał się przyczyną konfliktu, jaki wybuchł półtora tygodnia temu. Rosjanie staranowali ukraiński holownik, ostrzelali okręty wojenne i wzięli do niewoli ukraińskich marynarzy Na Ukrainie ogłoszono stan wojenny, pogranicznicy nie wpuszczają na terytorium tego kraju rosyjskim mężczyzn w wieku od 16 do 60 roku życia. Agresywny atak Rosjan został potępiony przez społeczność międzynarodową. Wygląda na to, że teraz Rosjanie powoli zaczynają się wycofywać.Jak poinformował ukraiński minister infrastruktury Wołodymyr Omelan, częściowo odblokowano ukraińskie porty w Berdiansku i Mariupolu. Jednak 17 statków handlowych nadal czeka na pozwolenie przepłynięcia na Morze Azowskie , jeden zaś oczekuje na wpłynięcie na wody Morza Czarnego. Dziewięć statków wciąż stoi w ukraińskich portach.