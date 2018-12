Sprawa pomnika ks. Jankowskiego porusza też na Zachodzie. Świat o grzechach kapelana "Solidarności"

Wiele osób domaga się zburzenia pomnika Henryka Jankowskiego. Po latach przerwano zmowę milczenia na temat pedofilskich skłonności księdza prałata. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

prawa Henryka Jankowskiego i apel o usunięcie pomnika nieżyjącego od 8 lat księdza oskarżonego o pedofilię budzi emocje także na Zachodzie. Agencja Associated Press opublikowała notkę o księdzu prałacie – legendzie "Solidarności". Depesza jest teraz cytowana przez największe serwisy prasowe."Wiele osób domaga się usunięcia pomnika wybitnego kapłana ruchu prodemokratycznego 'Solidarność' na podstawie zarzutów o molestowanie seksualne nieletnich" – podała amerykańska agencja Associated Press. Notkę podobnej treści publikują za AP także inne serwisy prasowe na świecie. Pomnik Henryka Jankowskiego stoi w Gdańsku przed kościołem św. Brygidy, gdzie był proboszczem. Ksiądz Jankowski był znany jako kapelan "Solidarności", której udzielił wsparcia w latach osiemdziesiątych – i o tym też wspomina Associated Press.W poniedziałek w magazynie "Duży Format" w "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł, w którym opisano poważne oskarżenia pod adresem duchownego. W reportażu znalazła się m.in. historia kobiety, która jako dziewczynka była molestowana przez księdza Jankowskiego . Jej koleżanka z podwórka miała popełnić samobójstwo. Ksiądz Jankowski miał też molestować chłopców.Przez lata panowała w Gdańsku swoista zmowa milczenia na temat skłonności seksualnych prałata, o sprawie wiedziano bowiem co najmniej od 2003 r. W ostatnich latach jego życia prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletnich. Nie zakończyło się to jednak aktem oskarżenia.źródło: AP