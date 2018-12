Żołnierz GROM najlepszy na świecie! Starszy sierżant Maniek wyróżniony za odwagę i fachowość

Operator GROM został wybrany najlepszym żołnierzem sił specjalnych w swojej specjalności. • Fot. Damian Kramski / Agencja Gazeta

yróżnił się na polu walki odwagą i fachowością – teraz starszy sierżant Maniek zostanie wyróżniony międzynarodowym tytułem najlepszego medyka sił specjalnych 2019. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.Panuje powszechne przekonanie, że Polska weszła do NATO na plecach komandosów GROM. Ich umiejętności wywarły tak duże wrażenie na Amerykanach, że ci postanowili przyjąć do struktur armię, która jeszcze kilka lat wcześniej należała do wrogiego bloku wschodniego. Wyszkolenie i fachowość żołnierzy GROM od tamtego czasu się nie zmniejszyła.Najlepszym dowodem na to jest uhonorowanie polskiego żołnierza tytułem International SOF Medic of the Year 2019. Nagrodę przyznaje stowarzyszenie Special Operations Medical Association. Starszy sierżant Maniek (czy to nazwisko, czy też pseudonim żołnierza – informacji brak, jego imię w informacji się nie pojawia) w ocenie SOMA wyróżnił się na polu walki zarówno odwagą, jak i fachowym udzielaniem pomocy medycznej.