Polki mają wybór! Przedstawicielka wiodącej instytucji finansowej apeluje do kobiet: nie bójcie się technologii

tatystycznie ok. 1/4 osób zatrudnionych w branży IT w Polsce to panie. Czy to jedynie wynik preferencji zawodowych kobiet, czy też inne czynniki sprawiają, że nasze rodaczki w świecie technologii są w wyraźnej mniejszości? W ocenie ekspertki, z którą rozmawiamy, barierą może być m.in. lęk i niedocenianie swoich kompetencji.– Aplikujmy. Nie musimy być we wszystkim doskonałe. Chyba nikt, poza nami samymi, nie oczekuje, że jesteśmy jak Leonardo da Vinci, można się wielu rzeczy nauczyć – przekonuje w wywiadzie dla naszego serwisu Magdalena Turlej, która od ponad 11 lat pracuje w dziale IT globalnego banku Citi HandlowyNie dziwią mnie. Skoro ok. 20-25 proc. kobiet pracuje w technologii, to trzeba postawić pytanie, gdzie jest cała reszta? Otóż tam, gdzie jest mniej mężczyzn, czyli w edukacji i opiece zdrowotnej. Są więc nauczycielkami lub pielęgniarkami. Niewątpliwie grają tu rolę uwarunkowania historyczne i kulturowe.Od 100 lat kobiety mają w Polsce prawo wyborcze, więc teoretycznie takie schematy myślowe powinny się zatrzeć, ale skoro są, to nie tylko kobiety mają ten dylemat. To są naczynia połączone, więc jeśli panie pójdą szturmem do technologii, to mężczyźni będą musieli znaleźć sobie inną niszę. Ten transfer musi więc być dwutorowy..Już na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Mam wrażenie, że wizja pracy w technologii, pracy z maszyną zniechęca niektóre kobiety. Tymczasem dziś technologia to jednak nie tylko nisza dla samych informatyków. Potrzebne są osoby od zarządzania projektami, przygotowania dokumentacji, dbania o bezpieczeństwo informacji. Dzisiaj bankowość to w dużej mierze już właśnie technologia.Dobrym przykładem są gry, do których produkcji włącza się nawet psychologów, którzy podpowiadają, co zrobić, żeby utrzymać zainteresowanie gracza. Często kobiety stronią od technologii, bo są bardziej relacyjne, a tu okazuje się, że ta branża potrzebuje właśnie osób z takimi kompetencjami. I jest tu ogromny deficyt szczególnie takich miękkich umiejętności w połączeniu z wiedzą technologiczną, którą zdobywa się każdego dnia.Podstawowa różnica między mężczyznami i kobietami jest taka, że mężczyzna, gdy przegląda ofertę pracy, stwierdza: ''ok, coś z tego umiem, a z resztą sobie jakoś poradzę''. Kobieta natomiast patrzy na wymagania i stwierdza ''tego nie znam, tego nie umiem'', zwracając mniej uwagi na to, jak dużą ma wiedzę i jakie kryteria spełnia.Kobietom potrzebny jest taki pozytywny ''kopniak'' [śmiech]. Taki mentor, czyli ktoś, kto powiedziałby, że możesz pracować w technologii, bo jesteś np. świetna w zarządzaniu projektami, bo masz strategiczne myślenie. I nie musisz być wcale absolwentką informatyki, żebyś odnalazła się w tej branży.W badaniach pracodawcy, tak mężczyźni, jak i kobiety, zgodnie stwierdzają, że przede wszystkim dobrą organizację pracy i strategiczne podejście. Podczas gdy panowie chętnie rozwiązują techniczne problemy, ważne pytanie ''dlaczego je rozwiązywać'' wychodzi często od kobiet. Z moich obserwacji wynika, że panie bardzo pilnują, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik.Kobiety wprowadzają też większy element współpracy do zespołu. Można powiedzieć, że łagodzimy obyczaje sztywnej rywalizacji, co sprzyja kooperacji, która nieraz przesądza o sukcesie danego projektu IT.Zacznę od tego, że wykształcenie mam zupełnie nietechniczne – jestem absolwentką zarządzania i marketingu. Od początku kariery zawodowej moim miejscem pracy jest Citi.21 lat.Nie. Zostałam zatrudniona w 1997 roku, a po roku zaczęłam pracę w dziale operacyjnym. Pracowałam w tym dziale do 2007. Można powiedzieć, że od 11 lat jestem związana z technologiami.Do technologii trafiłam trochę z przypadku. Okazało się, że moje inne umiejętności zostały docenione i dostałam propozycję pracy w dziale IT.Nie można do końca powiedzieć, że nie była to moja branża, choć o tym jeszcze wtedy nie wiedziałam. Dziś wiem, że technologia, w zasadzie informatyka to coś więcej niż tylko programowanie. W każdym razie to dość zabawna historia. Dyrektor, który szukał project managerów do działu IT, miał taką wizję, by do tego męskiego zespołu dołączyć właśnie kobietę.Wymogiem była też znajomość produktów banku po to, aby ułatwić proces adaptacji nowej osoby do pracy, gdzie wymagana była znajomość wewnętrznych systemów banku. Kiedy dyrektor IT rozpuścił wici wśród swoich kolegów i koleżanek z innych działów, moja przełożona poleciła mnie. Czemu? Może dlatego, że zawsze szukałam jakichś usprawniających rozwiązań w dziale operacyjnym.Choć zostałam zarekomendowana, to jednak początkowo wycofałam się i nie zaaplikowałam.To był ten mechanizm blokady, o którym już Panu mówiłam. Kiedy zobaczyłam, jakie są oczekiwania i wymagania na stanowisko, stwierdziłam, że może 60 proc. z nich spełniam, ale cała reszta to dla mnie czarna magia [śmiech]. Dostałam jednak pozytywnego kopniaka.Ten sam dyrektor przyszedł do mnie z pytaniem, czy może jestem tym zainteresowana. Powiedziałem, że bardzo, ale nie wszystko umiem. A on na to, że tych rzeczy nauczę się z czasem. To była dla mnie cenna lekcja, że zawsze trzeba próbować. Osoby aplikujące, zwłaszcza kobiety, nie muszą być we wszystkim doskonałe. Nie muszą być jak Leonardo da Vinci, mogą się wielu rzeczy nauczyć.Moje obecne stanowisko to ''menadżer do spraw zarządzania poziomem usług rozwoju systemów bankowości detalicznej''.To może tak: Moje obecne stanowisko wiąże się z poprzednim. Wcześniej jako ''IT Project Senior Analyst'' zajmowałam się przygotowaniem projektów od strony technologicznej, aby można je było wdrożyć do naszych systemów. Od czerwca tego roku jestem odpowiedzialna za ocenę jakości tych projektów, czy wszystko przebiega zgodnie z założeniami, harmonogramem i kosztorysem oraz czy odpowiada na potrzeby klienta.Ja w Citi Handlowy cenię elastyczność i możliwość pracy zdalnej, która pozwala godzić życie zawodowe z osobistym. Ponadto, jak pokazuje mój przykład, tu nie stoisz, możesz przesunąć się z jednego działu do drugiego, awansować nie tylko w górę, ale i w bok.To szereg działań. Dla przykładu - działamy w ramach inicjatywy IT for SHE motywując młode studentki do kariery w technologii. Nasi pracownicy włączają się aktywnie w programy mentoringowe dla takich osób. Mamy też rozbudowany system praktyk dla dziewczyn w zespołach technologicznych, na które zapraszane są też osoby z innym wykształceniem.Powiem w ten sposób. Jest bardzo dużo inicjatyw, czyli takich koszyków, z których można brać, tylko trzeba chcieć. Chociaż czasami odnoszę wrażenie, że nawet jeśli nie szukasz tych nowych możliwości, to pojawi się ktoś, kto cię do tego zachęci.Niech zastanowią się, jakie są ich mocne strony, niech nie boją się technologii i aplikują na związane z nią stanowiska, bo to nic strasznego. Skoro w szkole czy na studiach nie były gorsze od kolegów, to dlaczego w tej dziedzinie ma być inaczej? A że nie wszystko jeszcze wiedzą? Wszystko przyjdzie z czasem. W pracy w technologii najważniejsza jest umiejętność ciągłego uczenia się.